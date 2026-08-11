Từ bỡ ngỡ đến quý trọng, biết ơn

Trần Thị Yến (30 tuổi, Hà Nội) về phường Chương Mỹ, Hà Nội làm dâu vào năm 2022. Chồng chị là con út trong gia đình có 2 chị em, bố mẹ làm nghề nông.

Yến nhớ mãi cảm xúc tò mò và bỡ ngỡ trong ngày đầu về ra mắt, khi thấy trên mảnh đất 530m2 của nhà chồng tương lai có đến 3 căn nhà: một căn nhà của bố mẹ chồng, một căn nhà của chú chồng và một căn nhà của hai người cô chồng không kết hôn, sống chung với nhau từ xưa đến giờ.

Ba căn nhà chung sân, chung cổng và không có tường rào.

Video về 3 căn nhà chung sân của 4 anh em ruột ở Hà Nội

“Tôi tò mò và có chút hoang mang bởi xưa nay đã quen với cuộc sống riêng tư. Tôi trộm nghĩ ‘không biết mình có thích nghi được với cuộc sống chung thế này không’ nhưng rồi vẫn quyết định về đây làm dâu”, Yến kể.

Quả thực, cuộc sống những ngày đầu làm dâu của Yến nhiều lạ lẫm và bất tiện. Lúc đó, cả nhà dùng chung một nhà vệ sinh, chỗ rửa bát, giặt và phơi quần áo cũng chung đụng. Mỗi khi cần sử dụng, mọi người đều phải để ý và nhường nhau.

Vợ chồng Yến đi làm từ sáng đến tối, ít khi va chạm với các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, vì mới sống chung, nên đôi khi Yến, mẹ chồng và hai người cô chồng chưa thực sự hiểu nhau.

Sau một thời gian, khi thực sự coi nhau là người thân, mỗi người đều mở lòng đón nhận cả điểm tốt lẫn khuyết điểm của người kia, từ đó cuộc sống vui vẻ, thuận hòa hơn.

“Cùng với một vài bất tiện nho nhỏ về việc sống chung sân, chung cổng, tôi dần nhận ra những điều tuyệt vời ở gia đình chồng.

Mọi người đều yêu thương nhau nên các mối quan hệ vợ chồng, anh chị em ruột, chị em dâu, chị dâu – em chồng đều không có gì phức tạp. Cả nhà giúp đỡ qua lại, nhà tôi hỏng điện nước, chú sang sửa ngay. Mẹ tôi và các cô trồng được mớ rau sạch hay có hoa quả ngon đều mang cho nhau. Dù nấu ăn riêng nhưng hễ có món gì ngon, lạ là chia đều cho cả 3 nhà”, Yến kể.

Bà nội chồng, bố mẹ chồng (ngoài cùng bên trái), chú thím chồng (ngoài cùng bên phải) và cô chồng của Yến (áo xanh)

Nàng dâu trẻ nhớ mãi hình ảnh đại gia đình quây quần gói bánh chưng ngày Tết. Bữa cơm tất niên sum vầy 4 thế hệ do cả nhà cùng chuẩn bị vừa vui vừa ấm cúng. Khi gia đình có ai đó chẳng may ốm đau, các thành viên còn lại xúm vào chăm sóc, hỏi han.

Thời điểm sinh và nuôi nhỏ, Yến không chỉ được bố mẹ chồng hỗ trợ mà còn được các cô chồng, chú thím cùng các em họ giúp đỡ trông con.

Cảm giác tình yêu thương đong đầy ấy chính là lý do khiến Yến sẵn sàng gạt bỏ mọi rào cản, hòa nhập với đại gia đình nhà chồng.

Bốn thế hệ vui vầy

Năm 2025 được xem là một năm bước ngoặt của vợ chồng Yến, khi cả hai quyết định dỡ căn nhà cũ, xây căn nhà mới khang trang hơn.

Khi bàn chuyện làm nhà, mọi người đều thống nhất để đôi vợ chồng trẻ tự quyết mọi thứ, miễn sao hợp lý và thuận tiện. Riêng bố chồng Yến chỉ nói một câu: “Bố không muốn có sự chia cắt giữa nhà mình với nhà cô, chú. Giữ lại phần sân rộng để cả nhà thoải mái sinh hoạt”.

Đại gia đình nhà chồng của Yến trong một chuyến du lịch chung

Đó cũng là điều vợ chồng Yến mong mỏi. Họ chỉ xin phép mở thêm một cổng để lối đi lại được thuận tiện hơn và điều này cũng được cả nhà ủng hộ.

“Gia đình tôi sống chung sân, đi chung cổng bao nhiêu năm, đã quen với việc đó rồi nên không ai muốn ngăn chia, phân tách”, Yến nói.

Trong quá trình làm nhà, vợ chồng Yến được đại gia đình hỗ trợ nhiệt tình, từ kinh tế cho đến việc dọn dẹp, trông thợ… Khi căn nhà hoàn thiện, không chỉ vợ chồng Yến mà cả nhà đều vui mừng và tự hào.

“Lúc nhà tôi về nhà mới thì hai cô cũng chuyển sang căn nhà cũ của bố mẹ chồng tôi, còn nhà cũ của hai cô thì dỡ bỏ. Vậy là cả gia đình ai cũng có không gian sinh hoạt thoải mái”, Yến chia sẻ.

Vợ chồng Yến (ngoài cùng bên trái) bên đại gia đình

Hiện tại, trên mảnh đất 530m2 của đại gia đình có tất cả 13 người chung sống, trong đó thành viên lớn tuổi nhất là bà nội chồng của Yến (84 tuổi) và thành viên nhỏ tuổi nhất là con gái của chị.

Thường ngày, mọi chuyện từ ăn uống, sinh hoạt đều riêng rẽ nhưng mỗi cuối tuần hay các dịp lễ, Tết, đại gia đình lại quây quần nấu nướng, ăn uống cùng nhau.

“Bà nội chồng tôi có 6 người con thì hiện tại 4 người sống chung khuôn viên. Hai người con gái khác đã lập gia đình, vào những dịp đặc biệt đều đến chung vui, không khí rất vui vẻ, ấm áp”, Yến chia sẻ.

Khoảnh khắc sum vầy của đại gia đình

Sau 4 năm chung sống, Yến tự tin đã hoàn toàn hòa nhập với nếp sống chung của đại gia đình. Đối với chị, cuộc sống gia đình 4 thế hệ như hiện tại là điều rất đáng quý và chị luôn trân trọng. Ông bà có con cháu quây quần bên cạnh, bố mẹ có thêm người đỡ đần, còn con cháu được lớn lên trong tình yêu thương của đại gia đình.

Yến thừa nhận, nhiều thế hệ cùng sống gần nhau chắc chắn khó tránh khỏi những khác biệt trong suy nghĩ và cách ứng xử. Tuy nhiên, chỉ cần mỗi người biết nhường nhịn và thấu hiểu vì mục tiêu vun đắp hạnh phúc chung thì những khác biệt ấy hoàn toàn có thể dung hòa.

Ảnh và video: Nhà bé Đậu Xanh