Nguyên liệu cần chuẩn bị 400-500g cá hồi tươi; 3-4 quả cà chua chín đỏ tự nhiên; 1 củ hành tây nhỏ 3 tép tỏi, 1 củ hành tím Gia vị: dầu ô liu (hoặc dầu ăn thường), nước mắm, muối, tiêu, đường, chút bột nêm Một ít rau mùi hoặc hành lá để trang trí Ảnh minh họa: AI

Cách chọn cá hồi tươi và mẹo sơ chế đúng cách Cá hồi ngon thường có màu cam tươi sáng tự nhiên, thịt chắc và có độ đàn hồi tốt. Khi ấn nhẹ, thớ cá trở lại nhanh, không bị mềm nhũn. Phần da nên còn nguyên, ánh bạc óng nhẹ và không có mùi tanh gắt. Trước khi nấu, rửa cá hồi bằng nước muối loãng hoặc chút rượu trắng để khử mùi tanh. Lau khô cá bằng khăn giấy, ướp nhẹ với muối, tiêu và vài giọt nước cốt chanh khoảng 10 phút để cá thấm vị và dễ chiên hơn.

Các bước làm cá hồi xốt cà chua đơn giản Bước 1. Sơ chế nguyên liệu

Cà chua rửa sạch, bỏ hạt, thái nhỏ. Hành tây thái mỏng. Tỏi và hành tím băm nhuyễn. Chuẩn bị sẵn chảo chống dính để chiên cá. Bước 2. Chiên sơ cá hồi

Bắc chảo lên bếp, làm nóng ít dầu. Cho cá hồi vào áp chảo mỗi mặt 1–2 phút cho vàng nhẹ. Bạn không nên chiên lâu vì cá dễ khô và mất chất béo tự nhiên. Chiên xong, bạn gắp cá ra đĩa. Bước 3. Làm nước xốt cà chua

Trong cùng chảo, bạn thêm chút dầu nếu cần. Bạn phi vàng tỏi và hành tím, cho cà chua vào đảo đều đến khi mềm nhuyễn. Thêm 1 thìa cà phê đường để giảm vị chua gắt, nêm nếm với nước mắm và tiêu cho vừa miệng. Bạn cũng có thể cho thêm nửa chén nước lọc để tạo độ sánh. Bước 4. Hoàn thiện món ăn

Cho cá hồi đã chiên vào chảo nước xốt, hạ nhỏ lửa, rim thêm 5–7 phút cho cá thấm đều xốt. Trong lúc rim, bạn nhớ trở nhẹ để cá không nát. Khi xốt sệt lại, bạn tắt bếp, cho hành tây và rau mùi vào để tăng hương thơm. Ảnh minh họa: AI