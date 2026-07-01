Gạo: 1 bát con (trộn gạo tẻ và gạo nếp theo tỷ lệ 4:1 (hoặc 7:3) để cháo vừa sánh mịn, vừa thơm)

Các bước nấu cháo cá lóc đậm đà, chuẩn vị

Bước 1: Sơ chế cá lóc và ướp gia vị

Nếu bạn đã luộc cá để tách xương, phần thịt cá đã gỡ sẽ được ướp với một chút nước mắm, hạt nêm, tiêu xay và gừng thái sợi. Trộn đều và để khoảng 15-20 phút cho cá thấm gia vị. Việc ướp cá giúp thịt cá đậm đà hơn khi cho vào cháo.

Bước 2: Nấu cháo nền thơm ngon

- Cho phần xương cá đã gỡ vào nồi cùng khoảng 2-2.5 lít nước. Thêm vài lát gừng và hành tím nướng sơ để nước dùng thơm hơn. Đun sôi, hớt bọt kỹ để nước trong, sau đó hạ nhỏ lửa ninh khoảng 20-30 phút để lấy hết chất ngọt từ xương. Lọc bỏ xương, giữ lại nước dùng.

- Cho gạo đã vo sạch (và ngâm) vào nồi nước dùng xương cá (hoặc nước lọc nếu không dùng xương). Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy vung và ninh cháo cho đến khi gạo nở bung, sánh mịn.

Bước 3: Xào cá và nấm rơm

- Đặt chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho hành tím băm vào phi thơm.

- Tiếp theo, cho nấm rơm vào xào nhanh tay với một chút hạt nêm. Khi nấm vừa chín tới, cho thịt cá lóc đã ướp vào xào nhẹ nhàng. Tránh đảo quá mạnh tay làm nát cá. Xào khoảng 2-3 phút cho cá săn lại và thấm vị rồi tắt bếp.

Món cháo cá lóc thơm ngon, dinh dưỡng. Ảnh minh họa: AI

Bước 4: Hoàn thiện nồi cháo cá lóc

Khi cháo đã nhừ và sánh mịn, bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn (muối, hạt nêm, nước mắm). Sau đó, cho phần cá và nấm rơm đã xào vào nồi cháo, khuấy nhẹ nhàng. Đun thêm khoảng 5 phút nữa cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau và cháo nóng đều.