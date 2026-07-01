Chuẩn bị nguyên liệu
Cá lóc: 1 con
Gạo: 1 bát con (trộn gạo tẻ và gạo nếp theo tỷ lệ 4:1 (hoặc 7:3) để cháo vừa sánh mịn, vừa thơm)
Nấm rơm: 150g
Rau gia vị: Hành lá, ngò rí, giá đỗ
Gừng: 1 nhánh nhỏ
Hành tím: 3 - 4 củ
Gia vị: Nước mắm, muối, hạt nêm, đường, tiêu xay và dầu ăn
Các bước nấu cháo cá lóc đậm đà, chuẩn vị
Bước 1: Sơ chế cá lóc và ướp gia vị
Nếu bạn đã luộc cá để tách xương, phần thịt cá đã gỡ sẽ được ướp với một chút nước mắm, hạt nêm, tiêu xay và gừng thái sợi. Trộn đều và để khoảng 15-20 phút cho cá thấm gia vị. Việc ướp cá giúp thịt cá đậm đà hơn khi cho vào cháo.
Bước 2: Nấu cháo nền thơm ngon
- Cho phần xương cá đã gỡ vào nồi cùng khoảng 2-2.5 lít nước. Thêm vài lát gừng và hành tím nướng sơ để nước dùng thơm hơn. Đun sôi, hớt bọt kỹ để nước trong, sau đó hạ nhỏ lửa ninh khoảng 20-30 phút để lấy hết chất ngọt từ xương. Lọc bỏ xương, giữ lại nước dùng.
- Cho gạo đã vo sạch (và ngâm) vào nồi nước dùng xương cá (hoặc nước lọc nếu không dùng xương). Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy vung và ninh cháo cho đến khi gạo nở bung, sánh mịn.
Bước 3: Xào cá và nấm rơm
- Đặt chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho hành tím băm vào phi thơm.
- Tiếp theo, cho nấm rơm vào xào nhanh tay với một chút hạt nêm. Khi nấm vừa chín tới, cho thịt cá lóc đã ướp vào xào nhẹ nhàng. Tránh đảo quá mạnh tay làm nát cá. Xào khoảng 2-3 phút cho cá săn lại và thấm vị rồi tắt bếp.
Bước 4: Hoàn thiện nồi cháo cá lóc
Khi cháo đã nhừ và sánh mịn, bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn (muối, hạt nêm, nước mắm). Sau đó, cho phần cá và nấm rơm đã xào vào nồi cháo, khuấy nhẹ nhàng. Đun thêm khoảng 5 phút nữa cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau và cháo nóng đều.
Bí quyết để món cháo cá lóc thêm phần hấp dẫn
Để khử tanh cá tuyệt đối, bạn hãy ngâm cá trong nước pha rượu trắng khoảng 10–15 phút và luôn kết hợp gừng tươi trong cả quá trình luộc lẫn ướp thịt cá.
Đối với phần cháo, bạn nên pha nước với gạo theo tỷ lệ 1:8 hoặc 1:10 rồi ninh ở lửa nhỏ nhất và khuấy đều tay để hạt gạo nở bung sánh mịn mà không bị vữa hay cháy đáy nồi.
Bạn có thể pha nước mắm gừng làm nước chấm cá theo công thức trộn đều 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng nước lọc cùng tỏi, ớt và gừng băm nhuyễn.
Cuối cùng, hãy nâng tầm món ăn bằng cách múc cháo nóng lên trên giá đỗ rồi rắc thêm hành ngò, tiêu xay và đặc biệt là hành phi vàng giòn để tạo độ béo ngậy thơm ngon khó cưỡng.