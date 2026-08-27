Với thịt băm, có thể chọn phần thịt vai hoặc thịt có cả nạc lẫn một chút mỡ. Phần mỡ vừa phải giúp thịt sau khi xào mềm, thơm và không bị khô. Nếu dùng hoàn toàn thịt nạc cần chú ý thời gian xào để thịt không mất nước.

Cà tím ngon nên chọn những quả còn tươi, vỏ căng bóng, màu sắc tự nhiên, cuống xanh và cầm chắc tay. Quả có kích thước vừa phải thường non, ít hạt và phần thịt mềm hơn. Không nên chọn cà có vỏ nhăn, nhiều vết thâm, mềm nhũn hoặc cuống đã khô.

Để làm cà tím xào thịt băm cho khoảng 3-4 người, cần chuẩn bị:

Cách làm cà tím xào thịt băm đơn giản tại nhà

Cà tím rửa sạch, bỏ cuống rồi cắt thành miếng dài hoặc miếng vừa ăn. Cà sau khi cắt rất dễ chuyển sang màu nâu do quá trình oxy hóa. Vì vậy, nếu chưa chế biến ngay, có thể ngâm cà trong bát nước có pha một chút muối để hạn chế thâm. Trước khi xào, vớt cà ra và để thật ráo.

Hành tím, tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái khúc, ớt thái lát hoặc băm nhuyễn. Thịt băm có thể ướp trước khoảng 10 phút với một chút nước mắm, hạt tiêu để tăng hương vị.

Đặt chảo lên bếp, cho một lượng dầu vừa phải. Khi dầu nóng, cho cà tím vào áp chảo hoặc xào nhanh. Đảo nhẹ để các mặt cà tiếp xúc với dầu, sau đó thêm một chút nước, đậy nắp trong vài phút. Hơi nước giúp cà nhanh mềm mà không phải sử dụng quá nhiều dầu. Khi cà vừa chín tới, lấy ra để riêng.

Tiếp tục cho hành tím và tỏi băm vào chảo, phi đến khi dậy mùi thơm. Cho thịt băm vào, dùng đũa hoặc xẻng tách đều để thịt không đóng thành những mảng lớn. Xào trên lửa vừa đến khi thịt săn và chuyển màu.

Nêm nước mắm, dầu hào, một chút nước tương và đường theo khẩu vị. Có thể thêm vài thìa nước để tạo phần xốt vừa đủ, giúp gia vị dễ thấm vào cà hơn.

Sau cùng, cho phần cà tím đã xào vào chảo, đảo nhẹ tay cùng thịt băm. Không nên đảo quá mạnh vì lúc này cà đã mềm, rất dễ nát. Tiếp tục đun vài phút trên lửa vừa để cà hút phần nước xốt và thịt băm bám đều quanh từng miếng.

Khi nước xốt trong chảo sánh nhẹ, nếm lại gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng thêm hành lá, ớt và một chút hạt tiêu, đảo nhanh rồi tắt bếp.

Món cà tím xào thịt băm đạt yêu cầu có phần cà mềm mọng nhưng không nát, thịt băm tơi, thơm và thấm vị. Phần nước xốt không cần quá nhiều nhưng phải đủ để bao quanh cà, tạo vị mặn ngọt hài hòa. Món ăn ngon nhất khi dùng nóng cùng cơm trắng.