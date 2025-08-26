Cho người lạ ở nhờ

Những ngày Hà Nội tất bật chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng Quốc khánh, câu chuyện về chị Quản Thị Lan (32 tuổi), trú tại phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Ý tưởng cho người lạ ở miễn phí xuất phát từ lần chị Lan cùng gia đình đi xem buổi hợp luyện diễu binh đầu tiên. Nhìn cảnh người già, trẻ nhỏ vất vả chen chúc di chuyển, chị thấy trăn trở:

“Tôi nghĩ nhà mình còn nhiều tầng bỏ trống, trong khi bà con đi lại xa xôi, tìm chỗ nghỉ khó khăn. Thế nên, tôi quyết định cho ở nhờ, coi như góp chút sức nhỏ bé”.

Các con chị Lan hào hứng dọn dẹp giúp mẹ để đón người đến ở

Ngôi nhà 7 tầng của vợ chồng chị Lan từng nhiều lần đón họ hàng, bạn bè từ quê ra chơi nên chị khá thoải mái khi cho người lạ ở nhờ.

Gia đình chị hiện sinh hoạt ở tầng 5, còn các tầng khác ít sử dụng. Tầng 6 là phòng khách, tầng 4 và 7 có giường đệm đầy đủ; tầng 2 và 3 chưa có giường nhưng chị sẵn sàng trải chiếu, chuẩn bị chăn gối cho người tá túc.

Ban đầu, chị Lan chia sẻ thông tin trong một nhóm nhỏ nhưng ngay lập tức, nhiều người từ các tỉnh xa đã liên hệ. Vị khách đầu tiên là một gia đình 4 người ở Bắc Ninh, đến ở một đêm để kịp xem buổi hợp luyện tối 24/8.

Tin vào sự tử tế

Khi số lượng đăng ký tăng lên, chị Lan xác minh thông tin người ở kỹ hơn và ưu tiên người ở xa, đặc biệt là gia đình có người già, trẻ nhỏ.

Phòng trống được trang bị chiếu và chăn, gối để ngủ

“Có nhiều người ở lân cận Hà Nội đăng kí nhưng tôi đã nói khéo với họ nhường chỗ cho người ở các tỉnh xa hơn như Nghệ An, Ninh Bình hay Cần Thơ… Người ở gần có thể đi lại trong ngày được nên việc ở nhờ chưa cấp thiết”, chị Lan nói.

Ngoài ra, chị cũng nói rõ khách phải đi xem cùng khung giờ với gia đình vì chị không thể giao chìa khóa nhà.

Ban đầu, một gia đình có con nhỏ 7-9 tháng tuổi đăng ký nhưng khi biết phải đi ra ngoài cùng khung giờ với chủ nhà thì ngại ngần và xin rút. Bởi họ muốn chủ động về giờ giấc.

Chị Lan kể, từ khi đăng tin cho người lạ ở miễn phí, đã có không ít tình huống trớ trêu xảy ra. Hôm diễn ra chương trình hợp luyện lần 2, một gia đình đã đăng ký nhưng đến phút chót thì không tới.

“Chiều hôm đó, thấy họ không tới nên tôi sốt ruột nhắn tin mấy lần để hỏi. Tôi muốn gia đình nào không đến thì báo trước để nhường chỗ cho nhiều người cần.

Nhưng có lẽ sự nhiệt tình của tôi đã khiến họ nghi ngờ, nghĩ tôi là đối tượng lừa đảo nên chặn liên lạc luôn”, chị chia sẻ.

Chị Lan cũng nói rõ, vì phòng trống không nhiều nên khách đến chịu khó ở ghép còn không thì xin thông cảm để nhường chỗ cho người khác.

Gia đình chị Lan rất háo hức xem diễu binh

Chị cũng kể về một gia đình từ Cần Thơ ra Hà Nội nhưng không tìm được khách sạn vì đều kín phòng. Người con gái muốn đưa mẹ già và dì đi xem diễu binh, nhưng chân bà cụ bị đau, cần chỗ ở gần. Chị Lan đồng ý giúp đỡ ngay.

“Tôi nghĩ đơn giản là, nếu mình giúp họ có một chỗ nghỉ gần nơi diễu binh thì người già đỡ vất vả hơn nhiều”.

Chị Lan còn cung cấp mì tôm miễn phí, ấm siêu tốc đun nước, nước uống để đảm bảo sinh hoạt cho mọi người.

Đến nay, lượng người đăng ký ở dịp 2/9 đã khoảng 30 người. Chị Lan vẫn canh cánh nỗi lo có người hứa rồi lại không đến, trong khi người thực sự cần lại không có chỗ. “Tôi hy vọng, ai đã đăng ký thì giữ lời. Việc mình làm từ tâm, mong cũng sẽ gặp may mắn”.

Quyết định của chị Lan khiến bố mẹ chị lo lắng. Họ sợ con gái bị lợi dụng, an ninh nhà cửa khó đảm bảo khi đêm hôm có người lạ ra vào. Nhưng chị Lan vẫn tin rằng sự tử tế sẽ được đáp lại.

“Tôi nghĩ mình mở lòng thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Việc giúp người có thể có rủi ro, nhưng tôi chọn tin vào điều tử tế”, chị tâm sự.

