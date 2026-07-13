Tuổi Tý: Cát tinh soi đường, chính tài lẫn phụ tài đều khởi sắc

Người tuổi Tý vốn nhanh nhạy, có khả năng phát hiện cơ hội kinh doanh và kiếm tiền khá tốt. Trong tuần mới, cát tinh Tử Vi nhập mệnh, mang đến nhiều vận may về quý nhân và tài lộc.

Ở phương diện công việc, những dự án từng gặp khó khăn có thể bất ngờ tìm được hướng tháo gỡ nhờ sự hỗ trợ từ cấp trên hoặc đồng nghiệp. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để tuổi Tý thể hiện năng lực, mở ra cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến, theo Sohu.

Nguồn thu nhập chính có dấu hiệu tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, tài lộc phụ cũng khá khả quan khi một số khoản đầu tư bắt đầu sinh lời hoặc xuất hiện những khoản thu bất ngờ. Tuy nhiên, tuổi Tý nên tránh tâm lý tham lam, biết dừng đúng lúc để giữ vững thành quả và hạn chế rủi ro.

Tuổi Thìn: Sự nghiệp thăng hoa, tài vận cùng khởi sắc

Người tuổi Thìn vốn có tố chất lãnh đạo, quyết đoán và giàu tinh thần trách nhiệm. Tuần mới, cát tinh Long Đức chiếu mệnh, hứa hẹn mang đến bước tiến tích cực trên cả phương diện sự nghiệp lẫn tài chính.

Những trở ngại trong công việc trước đây có thể dần được tháo gỡ, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác đáng tin cậy. Nhờ đó, tiến độ công việc được đẩy nhanh, thành tích cải thiện rõ rệt, kéo theo các khoản thưởng hoặc thu nhập tăng lên.

Ngoài nguồn thu chính ổn định, tuổi Thìn cũng có cơ hội phát triển nghề tay trái hoặc dự án phụ. Nếu biết lắng nghe ý kiến từ những người có kinh nghiệm, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng, con giáp này sẽ giữ được đà tăng trưởng tài chính lâu dài.

Tuổi Thân: Vận may liên tiếp, cơ hội kiếm tiền xuất hiện dồn dập

Ảnh minh họa: Sohu

Thông minh, linh hoạt và sáng tạo là những điểm mạnh của người tuổi Thân. Trong tuần mới, cát tinh Thiên Tài xuất hiện, báo hiệu nhiều cơ hội gia tăng thu nhập.

Với người làm công ăn lương, những nhiệm vụ mới tuy có nhiều thử thách nhưng lại là cơ hội để khẳng định năng lực, từ đó nhận được sự ghi nhận của cấp trên cùng các khoản thưởng xứng đáng.

Đối với người kinh doanh hoặc tự khởi nghiệp, lượng khách hàng có xu hướng tăng lên, doanh thu cải thiện đáng kể. Ngoài ra, tuổi Thân còn có vận may về tài lộc phụ, dễ gặp những cơ hội đầu tư hoặc hợp tác mang lại lợi nhuận.

Dẫu vậy, con giáp này vẫn cần tỉnh táo trước mọi quyết định tài chính, tránh đầu tư theo tâm lý đám đông để hạn chế những rủi ro không đáng có.

Tuổi Dậu: Quý nhân nâng đỡ, tài lộc hanh thông

Người tuổi Dậu nổi tiếng chăm chỉ, trách nhiệm và luôn giữ chữ tín trong các mối quan hệ. Tuần mới, cát tinh Kim Quỹ nhập mệnh, mang đến nhiều tín hiệu tích cực về tiền bạc cũng như sự hỗ trợ từ quý nhân.

Trong công việc, tuổi Dậu có cơ hội gặp được người sẵn sàng giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, đồng thời mở ra những hướng phát triển mới. Nhờ vậy, sự nghiệp có thể bước sang giai đoạn thuận lợi hơn.

Về tài chính, thu nhập chính ổn định và có xu hướng tăng lên. Ngoài ra, con giáp này còn có thể nhận được những khoản tiền ngoài dự kiến như tiền thưởng, quà tặng hoặc thu hồi được các khoản nợ cũ.

Dù công việc bận rộn, tuổi Dậu cũng nên chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe, bởi thể lực tốt sẽ là nền tảng để duy trì hiệu quả công việc cũng như nắm bắt những cơ hội tài chính trong thời gian tới.

Theo quan niệm dân gian, vận may chỉ tạo điều kiện thuận lợi, còn kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự chủ động và nỗ lực của mỗi người. Những dự báo trên chỉ mang tính tham khảo, giúp độc giả có thêm góc nhìn về tử vi trong tuần mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm