Bác sĩ Hoàng Hiên, chuyên khoa lồng ngực và hồi sức Trung Quốc, cho biết nhiều người ban ngày vẫn sinh hoạt bình thường nhưng ban đêm lại ra đi trong giấc ngủ mà không hề báo trước. Thực tế, đây thường là hậu quả của những nguy cơ âm thầm kéo dài mà cơ thể chưa được kiểm tra hoặc phát hiện.

Theo China Times, giấc ngủ là giai đoạn cơ thể ở mức phòng vệ thấp nhất: nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm và phản ứng với tình trạng thiếu oxy cũng kém nhạy hơn. Những “lỗ hổng sức khỏe” có thể còn kiểm soát được vào ban ngày nhưng trong lúc ngủ lại dễ dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Nghiên cứu cũng cho thấy các ca tử vong do bệnh tim đột ngột xảy ra nhiều nhất từ nửa đêm đến 6h.

Bác sĩ Hoàng nhấn mạnh rằng cơ thể vẫn có những tín hiệu cảnh báo trước khi xảy ra đột tử, chỉ là các triệu chứng này thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua trong sinh hoạt hằng ngày. Bốn triệu chứng dưới đây nếu xuất hiện thường xuyên chính là lời cảnh báo rõ ràng nhất.

Thường xuyên đau đầu, chóng mặt khi mới ngủ dậy là biểu hiện cần đề phòng. Ảnh minh họa: China Times

1. Đau đầu ngay khi thức dậy

Đau đầu buổi sáng là dấu hiệu cho thấy cơ thể bị thiếu oxy trong lúc ngủ. Đây là triệu chứng phổ biến ở người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Nghiên cứu ghi nhận hiện tượng đau đầu này liên quan trực tiếp đến tình trạng oxy trong máu giảm lặp đi lặp lại ban đêm. Vì vậy, thức dậy với cơn đau đầu không phải vì ngủ quá sâu mà là minh chứng cho việc cơ thể bị thiếu oxy trong đêm.

2. Dễ bị tỉnh giấc vì hụt hơi

Khó thở khiến người bệnh tỉnh giấc là biểu hiện điển hình của ngưng thở khi ngủ. Với những người có tình trạng đường thở xẹp lặp lại trong đêm, nguy cơ đột tử khi ngủ tăng tới 2,6 lần. Triệu chứng này đặc biệt không nên xem nhẹ, nhất là khi xuất hiện nhiều đêm liên tiếp.

3. Thường xuyên đánh trống ngực ban đêm

Một số nghiên cứu cho thấy sự thay đổi của hệ thần kinh tự chủ trong lúc ngủ làm tăng tần suất rối loạn nhịp tim về đêm. Ngưng thở khi ngủ gây ra thiếu oxy và dao động huyết áp mạnh, dễ dẫn đến đánh trống ngực, loạn nhịp tim hoặc tức ngực. Đây cũng là thời điểm cơ thể dễ gặp các sự cố tim mạch, bao gồm đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim.

4. Đứng dậy khó khăn, đi lại chậm hơn

Cảm giác nặng nề khi đứng lên hoặc đi lại chậm hơn không chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh sự suy yếu của toàn cơ thể. Nghiên cứu cho thấy tốc độ đi bộ còn dự đoán mức độ thoái hóa cơ thể chính xác hơn cả BMI hay huyết áp. Giảm sức cơ - đặc biệt là khó đứng dậy - cũng liên quan mật thiết đến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và là tín hiệu chung của nhiều cơ quan đang suy yếu.

Để giảm nguy cơ đột tử trong giấc ngủ, bác sĩ Hoàng đưa ra 5 khuyến cáo: duy trì nhiệt độ phòng từ 20 đến 24 độ C; nằm nghiêng khi ngủ để giảm ngưng thở; tránh uống rượu trước khi ngủ; người có nguy cơ cao nên khám định kỳ bằng điện tâm đồ, siêu âm tim, kiểm tra giấc ngủ và điện tâm đồ 24 giờ; là tránh thức khuya vì thiếu ngủ làm rối loạn hệ thần kinh tự chủ, gia tăng nguy cơ bệnh tim vào ban đêm.