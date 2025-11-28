Dmitry, một huấn luyện viên (HLV) tại thành phố Orenburg, đã dành nhiều tuần để ăn uống thỏa thích các loại thức ăn vặt trong một thử thách marathon, với mục tiêu truyền cảm hứng cho khách hàng giảm cân cùng anh. HLV 30 tuổi tiêu thụ lên đến 10.000 calo mỗi ngày và dự định tăng ít nhất 25kg trước khi chứng minh khả năng giảm cân nhanh chóng trở lại.

Trái tim của Dmitry đã ngừng đập khi anh đang ngủ, theo kênh Ostorozhno Novosti. Một ngày trước khi đột tử, anh đã hủy các buổi tập, nói với bạn bè rằng cảm thấy không khỏe và dự định đi khám bác sĩ.

HLV thể hình Dmitry Nuyanzin tham gia thử thách nguy hại. Ảnh: East2westnews

Dmitry đã ghi lại quá trình tăng cân trên mạng, cho hàng nghìn người theo dõi thấy chế độ ăn hằng ngày của mình, bao gồm bánh ngọt và bánh kem cho bữa sáng; sủi cảo phủ mayonnaise cho bữa trưa; burger kèm hai chiếc pizza nhỏ cho bữa tối; ăn vặt khoai tây chiên suốt cả ngày. Đến ngày 18/11, anh tiết lộ đã đạt 105kg, tăng 13kg trong vòng một tháng.

Anh hứa rằng bất kỳ ai nặng trên 100kg và giảm được 10% trọng lượng cơ thể trước năm mới sẽ nhận 125 USD, do chính anh trả trực tiếp.

“Tôi đang tăng cân cho khóa học giảm cân của mình và đây là chế độ ăn 10.000 calo của tôi. Bữa sáng, tôi ăn một đĩa bánh ngọt và nửa chiếc bánh kem. Bữa trưa, tôi thường ăn 800g sủi cảo với mayonnaise. Trong ngày, tôi có thể ăn vặt khoai tây chiên và bữa tối, tôi ăn một chiếc burger và hai chiếc pizza nhỏ, tại quán hoặc giao tận nhà", Dmitry chia sẻ với người theo dõi.

Dmitry từng tốt nghiệp Trường Dự bị Olympic Orenburg và Đại học Thể hình Quốc gia ở St Petersburg, đã làm huấn luyện viên cá nhân cho các vận động viên Nga trong một thập kỷ. Bạn bè miêu tả anh là người tích cực và tuyệt vời. Khi HLV trẻ này qua đời, những lời tưởng nhớ anh tràn ngập mạng xã hội Nga.

Cái chết của Dmitry xảy ra chỉ vài tháng sau khi vận động viên thể hình Ilya ‘Golem’ Yefimchuk, 36 tuổi, qua đời vì ngừng tim. Yefimchuk tiêu thụ 16.500 calo mỗi ngày để duy trì cơ thể 158kg.

Nuyanzin, đã kết hôn và không có con, từng chịu án 8 tháng tại một trại giam ở Nga vì tàng trữ ma túy vào năm 2022, trước khi trở lại sự nghiệp huấn luyện. Bạn bè cho biết trái tim anh “ngừng đập trong giấc ngủ”.