Gãy xương sau va chạm nhẹ, đau lưng kéo dài, giảm chiều cao bất thường là những dấu hiệu cảnh báo cần chú ý để phát hiện sớm và bảo vệ sức khỏe xương.

Người trẻ có bị loãng xương không? Xin bác sĩ tư vấn dấu hiệu nào cảnh báo loãng xương, nguyên nhân gây bệnh ở người trẻ là gì và làm thế nào để phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe xương từ sớm? (Hoàng Cúc - Hà Nội)

Bác sĩ Tạ Thị Hương Trang, Viện Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tư vấn:

Loãng xương không chỉ gặp ở người cao tuổi. Trẻ em và người trẻ cũng có thể mắc bệnh do rối loạn nội tiết, suy dinh dưỡng, bệnh mạn tính, yếu tố di truyền hoặc sử dụng một số loại thuốc kéo dài.

Có 4 dấu hiệu cần lưu ý:

1. Gãy xương sau va chạm nhẹ hoặc gãy xương nhiều lần

Những chấn thương nhẹ nhưng vẫn gây gãy xương, hoặc tình trạng gãy xương tái diễn, có thể là dấu hiệu cho thấy xương suy yếu, cần được kiểm tra.

Loãng xương âm thầm gây yếu, gãy xương. Ảnh: Mangific.

2. Đau lưng kéo dài không rõ nguyên nhân

Đau lưng dai dẳng, không xác định được nguyên nhân là biểu hiện không nên chủ quan, đặc biệt khi đi kèm các dấu hiệu bất thường khác về xương.

3. Giảm chiều cao bất thường

Chiều cao giảm so với trước có thể liên quan đến tình trạng xẹp, lún đốt sống do xương yếu.

4. Gia đình có người mắc bệnh lý xương hoặc gãy xương từ sớm

Tiền sử gia đình có người mắc bệnh lý về xương hoặc từng gãy xương khi còn trẻ là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá nguy cơ loãng xương.

Để bảo vệ sức khỏe xương, mỗi người cần duy trì chế độ ăn đủ canxi, vitamin D và protein; giữ cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và tăng cường sức mạnh cơ. Đồng thời, cần tránh hút thuốc, hạn chế rượu bia và không để cơ thể bất động kéo dài.

Những người mắc bệnh mạn tính hoặc phải sử dụng thuốc trong thời gian dài có nguy cơ ảnh hưởng đến xương nên chủ động thăm khám, trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và tư vấn phù hợp.

Lưu ý, mật độ xương thấp chưa đồng nghĩa với mắc bệnh loãng xương. Việc chẩn đoán cần được bác sĩ đánh giá toàn diện, xác định nguyên nhân và nguy cơ gãy xương. Người dân không nên tự ý bổ sung canxi hoặc sử dụng thuốc điều trị loãng xương khi chưa có chỉ định.

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