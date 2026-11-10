Cá tuyết nổi bật với phần thịt trắng tinh, mềm ngọt và giàu protein, vitamin B12 cùng nhiều khoáng chất. Tuy nhiên, loại cá này quá đắt đỏ so với giá trị dinh dưỡng người ăn nhận được.

Tôi thấy nhiều người quảng cáo cá tuyết với giá 600.000 đồng/kg. Xin chuyên gia cho biết loại cá này có thực sự tốt không? (Mai Vân - Ninh Bình)

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn:

Cá tuyết có phần thịt trắng, thớ dày, mềm ngọt, ít mùi tanh, có giá bán khá cao, khoảng 500.000 - 900.000 đồng/kg tùy loại và xuất xứ.

Cá tuyết sống ở vùng biển lạnh. Tại Việt Nam, cá thường được bán dưới dạng phi lê hoặc cắt khúc tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm nhập khẩu. Thịt cá có màu trắng tự nhiên, ít xương dăm, dễ chế biến thành nhiều món như hấp xì dầu, áp chảo bơ tỏi, nấu cháo hoặc súp.

Cá tuyết chứa dinh dưỡng gì?

Không chỉ được ưa chuộng bởi hương vị, cá tuyết còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g cá tuyết chứa khoảng 18g protein, cùng vitamin B12, phốt pho, selen, i-ốt và một lượng axit béo omega-3.

Cá tuyết - thực phẩm đắt đỏ. Ảnh: Magnific

Một số tài liệu dinh dưỡng cho rằng cá tuyết có lợi cho tim mạch, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và duy trì chức năng hệ thần kinh.

Cá tuyết là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Protein tham gia xây dựng, sửa chữa mô và duy trì khối lượng cơ bắp.

Nhờ hàm lượng protein tương đối cao nhưng ít chất béo, cá tuyết có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn của người tập luyện thể thao, người cao tuổi cần duy trì khối lượng cơ và người đang kiểm soát cân nặng.

Vitamin B12 trong cá cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu, tổng hợp ADN và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, tê bì tay chân và ảnh hưởng đến chức năng thần kinh. Bổ sung cá tuyết trong chế độ ăn đa dạng cung cấp thêm nguồn vitamin này.

Cá tuyết cũng cung cấp i-ốt - khoáng chất cần thiết để tuyến giáp sản xuất hormone điều hòa quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, selen tham gia hoạt động chống oxy hóa và hỗ trợ chức năng tuyến giáp.

Cá còn chứa axit béo omega-3, trong đó có EPA và DHA. Dù hàm lượng omega-3 không cao bằng các loại cá béo như cá hồi, cá tuyết vẫn góp phần bổ sung chất béo có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Phốt pho trong cá tuyết tham gia cấu tạo xương và răng, đồng thời đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa năng lượng. Kết hợp cá với rau xanh, sữa và các thực phẩm giàu canxi sẽ giúp chế độ ăn đa dạng, hỗ trợ sức khỏe xương.

Lưu ý khi mua cá

Tuy nhiên, với những giá trị dinh dưỡng kể trên, bạn không nhất thiết phải bồi bổ bằng cá tuyết. Người dân có thể lựa chọn nhiều loại cá khác phù hợp với túi tiền mà vẫn bảo đảm cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Cá cần được chế biến chín kỹ để bảo đảm an toàn thực phẩm. Người có tiền sử dị ứng với cá biển cần tránh sử dụng.

Khi chọn, bạn nên ưu tiên cá có mắt trong, thân săn chắc, da sáng bóng, vảy bám chặt và có độ đàn hồi. Với cá phi lê, bạn chọn miếng thịt trắng tự nhiên, không khô cứng, có độ đàn hồi tốt. Bạn nên mua sản phẩm được đóng gói cẩn thận, có nguồn gốc rõ ràng và bảo quản đúng nhiệt độ.