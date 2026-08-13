Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được Cục Viễn thông cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam.

Trên trang web chính thức của Starlink vừa công bố dịch vụ này chính thức cung cấp tại Việt Nam. Khách hàng có thể vào trang web này để đăng ký sử dụng dịch vụ.

Khi khách hàng vào đăng ký sẽ có thông tin tổng giá ước tính 10.848.800 ₫ồng (đã bao gồm thuế). Tổng số tiền mà khách hàng phải trả có thể thay đổi sau khi cung cấp địa chỉ cho Starlink.

Để sử dụng được dịch vụ khách hàng phải điền vị trí của mình để cho hệ thống kiểm tra khu vực đó đã có thể sử dụng dịch vụ hay chưa.

Trước đó, một nguồn tin cho VietNamNet hay, mức giá dự kiến dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cung cấp tại Việt Nam có thể sẽ khoảng 85 USD/tháng (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng) cùng chi phí thiết bị ban đầu khoảng 350 USD.

Như vậy, mức giá 1.131.990 đồng/tháng cho tốc độ 100Mbps và 1.711.100 đồng/tháng cho tốc độ tối đa trên 400Mbps được cho là đã có điều chỉnh khá nhiều.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được Cục Viễn thông cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam, với số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000 thuê bao (tương đương chỉ khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam).

Do đó, dịch vụ vệ tinh tầm thấp ít có khả năng cạnh tranh với các dịch vụ cố định, di động băng rộng mà doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết thêm, Starlink sau khi được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý giá và cạnh tranh như các doanh nghiệp viễn thông khác tham gia thị trường.

Pháp luật về giá bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh giá, đặc biệt là giảm giá có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường giám sát và áp dụng các quy định pháp luật về giá và cạnh tranh để kịp thời xử lý, bảo đảm các doanh nghiệp hoạt động trên cùng một mặt bằng pháp lý, duy trì môi trường cạnh tranh bình đẳng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Starlink là hệ thống Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, hoạt động dựa trên mạng lưới hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO).

Khác với các dịch vụ Internet truyền thống sử dụng cáp quang hoặc hạ tầng mạng mặt đất, Starlink truyền tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh xuống thiết bị thu của người dùng.

Để sử dụng dịch vụ, người dùng cần mua bộ thiết bị đầu cuối gồm chảo thu vệ tinh, router Wi-Fi và bộ nguồn.

Trước đó, Lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết, do có phạm vi phủ sóng rộng, các dịch vụ Internet vệ tinh như Starlink có thể đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước; nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng.

Bình luận về việc SpaceX được cho phép thí điểm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp tại Việt Nam, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam - VIA cho rằng: “Đây là một tín hiệu tốt cho Internet Việt Nam. Từ đây, chúng ta có thêm một lựa chọn băng rộng để kết nối Internet, đặc biệt ở những khu vực còn chưa có cáp quang, các vùng xa, vùng sâu, hải đảo”.