Chữ “Mã” trong tên gọi cũng chính là biểu tượng của con ngựa: đại diện cho tốc độ, bản lĩnh và những cuộc bứt phá trên đường đua kinh tế.

Họ không chỉ là những cái tên trong danh sách giàu có mà mỗi người đại diện cho một trụ cột then chốt: thương mại điện tử toàn cầu, đế chế Internet, tập đoàn tài chính - bảo hiểm và ngân hàng thương mại hiện đại.

‘Tứ Mã’ doanh nhân Trung Quốc (từ trái sang phải): Mã Vân (Jack Ma), Mã Hóa Đằng (Pony Ma), Mã Minh Triết (Peter Ma) và Mã Vĩ Hoa - 4 gương mặt đại diện cho những trụ cột quyền lực khác nhau của nền kinh tế Trung Quốc đương đại. Ảnh: Baidu

Mã Vân (Jack Ma): Huyền thoại thương mại điện tử thầm lặng

Từng là gương mặt sáng giá nhất, Jack Ma là hiện thân của giấc mơ khởi nghiệp thần kỳ, đưa Alibaba thành đế chế thương mại điện tử và thúc đẩy Ant Group tiến sát kỷ lục phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau những phát biểu gây tranh cãi năm 2020, Ant bị dừng IPO, tập đoàn Alibaba đối mặt với làn sóng siết quản lý, còn bản thân ông dần rút khỏi ánh đèn sân khấu.

Nhưng “thoái ẩn” không đồng nghĩa với “biến mất”. Jack Ma giờ đây vẫn thỉnh thoảng xuất hiện với những chia sẻ về trí tuệ nhân tạo (AI) hay nông nghiệp.

Alibaba dù chịu áp lực cạnh tranh vẫn giữ vị thế quan trọng, còn Alipay đã trở thành hạ tầng thanh toán quốc dân khó có thể thay thế với hơn 1,3 tỷ người dùng, 80 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán trên toàn cầu và 659,53 triệu người dùng hoạt động hằng tháng.

Hành trình của ông phản ánh một cách chân thực sự chuyển dịch từ kỷ nguyên bùng nổ phiêu lưu sang thời kỳ ổn định trong khuôn khổ.

Mã Hóa Đằng (Pony Ma): Quyền lực ‘vô hình’ trong đời sống số

Nếu Jack Ma là ngọn lửa thì Pony Ma là “tảng băng trôi”, tức là phần nổi ít xuất hiện nhưng phần chìm ảnh hưởng khổng lồ.

Mã Hóa Đằng (Pony Ma) - ông chủ Tencent, người kiến tạo ‘vũ trụ số’ WeChat, âm thầm định hình đời sống trực tuyến của hơn một tỷ người dùng. Ảnh: Baidu

Ông là kiến trúc sư của “vũ trụ số” WeChat (hơn 1,38 tỷ người dùng), tích hợp gần như toàn bộ đời sống trực tuyến của người dân Trung Quốc: từ nhắn tin, mạng xã hội, thanh toán đến dịch vụ công.

Sức mạnh thực sự của Pony Ma nằm ở hệ sinh thái đầu tư rộng khắp của Tencent, bao trùm các gã khổng lồ như Meituan, JD.com, Pinduoduo…

Dù Tencent cũng trải qua các đợt điều chỉnh quản lý nhưng ảnh hưởng của nó vừa sâu rộng vừa “mềm mại” hơn, thấm sâu vào từng thói quen tiêu dùng.

Pony Ma trở thành ông chủ quyền lực thầm lặng nhất, định hình đời sống số thường nhật mà ít khi đối diện với những cơn bão truyền thông trực tiếp.

Mã Minh Triết (Peter Ma): Trụ cột tài chính vững vàng giữa bão giá

Đại diện cho thế lực tài chính - bảo hiểm, Peter Ma xây dựng Ping An từ một công ty nhỏ ở Thâm Quyến thành một trong những tập đoàn tài chính đa ngành hàng đầu thế giới.

Mã Minh Triết (Peter Ma) - nhà sáng lập Ping An, đại diện cho sức mạnh bền bỉ của trụ cột tài chính - bảo hiểm Trung Quốc giữa các chu kỳ biến động. Ảnh: Baidu

Ping An là “xương sống” ít được chú ý nhưng vô cùng quan trọng, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, ngân hàng, đầu tư.

Giai đoạn 2024-2025, khi thị trường bất động sản chao đảo kéo theo nhiều rủi ro hệ thống, Ping An cũng đối mặt với thách thức.

Tuy nhiên, vị thế và tầm ảnh hưởng của Peter Ma vẫn được duy trì nhờ chiến lược đa dạng hóa và tập trung vào các mảng tăng trưởng dài hạn như bảo hiểm y tế, công nghệ tài chính (fintech).

Ông là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng vững chắc và sự thích nghi với chu kỳ.

Mã Vĩ Hoa: ‘Kỵ sĩ thầm lặng’ của ngành ngân hàng

Mã Vĩ Hoa là nhân vật quyền lực trong ngành ngân hàng, nổi bật với vai trò lãnh đạo China Merchants Bank (CMB).

Mã Vĩ Hoa - nhân vật quyền lực thầm lặng gắn với CMB, đóng vai trò then chốt trong dòng chảy tín dụng và phân bổ vốn của nền kinh tế Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Khi ông bắt đầu làm việc, CMB chỉ là một ngân hàng nhỏ với tài sản khoảng nghìn tỷ nhưng dưới sự điều hành của ông, ngân hàng phát triển mạnh mẽ, trở thành một tập đoàn tài chính khổng lồ với tài sản hàng nghìn tỷ NDT, tiên phong triển khai ngân hàng trực tuyến, ngân hàng di động và sản phẩm “thẻ đa năng” tích hợp nhiều tài khoản, nhiều loại tiền tệ và nhiều chức năng.

Mã Vĩ Hoa từng công tác tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, giữ vị trí cao trong cơ quan quản lý tài chính, đồng thời tham gia nhiều vai trò quốc tế như cố vấn Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững.

Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn duy trì ảnh hưởng qua các vị trí cố vấn, quỹ, và hội đồng các tổ chức tài chính, giáo dục và từ thiện. Ông được xem là “kỵ sĩ thầm lặng” của ngành ngân hàng Trung Quốc, người thay đổi cách thức vận hành và quản lý ngân hàng, đưa ngân hàng Trung Quốc ra tầm quốc tế.

Câu chuyện của “Tứ Mã” là bức tranh thu nhỏ về sự phát triển kinh tế Trung Quốc: từ giai đoạn bùng nổ vàng với những anh hùng thị trường (Jack Ma), đến sự “bành trướng” của các nền tảng số thống trị đời sống (Pony Ma), sự trưởng thành của các định chế tài chính nội địa (Mã Minh Triết) và cuối cùng là sự trỗi dậy của ngành ngân hàng hiện đại phục vụ chiến lược kinh tế quốc gia (Mã Vĩ Hoa).

Họ đại diện cho bốn mô hình quyền lực khác nhau: quyền lực từ tầm nhìn và thương hiệu cá nhân, quyền lực từ sự thâm nhập đời sống số, quyền lực từ sự ổn định của thể chế tài chính và quyền lực từ ảnh hưởng đến dòng chảy vốn quốc gia.

Theo Baidu