Một vụ việc gây tranh cãi tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi đoạn video giám sát ghi lại cảnh 4 đứa trẻ dùng một chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB làm "cầu trượt" thu hút hơn 60 triệu lượt xem.

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Sự việc xảy ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Theo truyền thông địa phương, bốn cậu bé dưới 10 tuổi phát hiện chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ đỗ trong sân ngoài trời rồi lần lượt trèo lên xe để vui chơi.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy các em leo lên nắp ca-pô, đứng trên kính chắn gió, trèo lên nóc xe rồi trượt xuống kính phía sau. Một số em còn dùng những cây tre dài chọc vào thân xe.

Khi trở về sau chuyến công tác, chủ xe phát hiện siêu xe xuất hiện nhiều vết xước trên nắp ca-pô, nóc xe, chắn bùn, cửa kính và đèn hậu. Cản trước cũng bị nứt.

Theo chia sẻ với truyền thông địa phương, ban đầu ông không đưa xe đến đại lý Ferrari vì chi phí sửa chữa được báo giá hơn 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 367 triệu đồng). Thay vào đó, ông chọn sửa tại một xưởng độc lập với tổng chi phí 29.360 Nhân dân tệ (khoảng 108 triệu đồng).

Sau khi có hóa đơn sửa chữa, chủ xe cùng gia đình các em nhỏ đã gặp nhau tại đồn cảnh sát để thương lượng. Tuy nhiên, phụ huynh chỉ đồng ý bồi thường 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 18,4 triệu đồng) và không yêu cầu các con xin lỗi.

Không đạt được thỏa thuận, chủ xe quyết định khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, trẻ em dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hành chính trong trường hợp này. Vì vậy, chủ sở hữu tài sản chỉ có thể yêu cầu bồi thường thông qua người giám hộ hợp pháp của các em.

Chiếc xe trong vụ việc là Ferrari 488 GTB, mẫu siêu xe động cơ đặt giữa được Ferrari sản xuất từ năm 2015 đến 2020.

Xe trang bị động cơ V8 tăng áp kép 3.9L, công suất 661 mã lực, từng là mẫu xe thay thế Ferrari 458 Italia trước khi được F8 Tributo kế nhiệm.

Chủ xe cho biết ông đã mua chiếc Ferrari này với giá 3,6 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 530.000 USD (hơn 13,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay), và đây là lần đầu tiên chiếc xe bị hư hỏng kể từ khi sở hữu.



Theo Carscoops

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