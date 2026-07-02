Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội X ghi lại cảnh một chiếc Aston Martin Vantage mắc kẹt giữa đoạn đường ngập nước sâu tại Anh sau khi tài xế cố lái xe băng qua.

Xem video:

Theo hình ảnh trong video, đoạn đầu đường có vẻ bị ngập không quá sâu. Tuy nhiên, khi chiếc Aston Martin tiến vào giữa vùng ngập, mực nước nhanh chóng dâng lên gần hết cản trước. Chỉ vài giây sau, động cơ bất ngờ lịm đi rồi tắt hẳn, khiến chiếc xe mắc kẹt giữa dòng nước.

Ở cuối video, 3 người đàn ông, trong đó có chủ xe mở nắp ca-pô để kiểm tra tình trạng động cơ. Móc kéo phía trước cũng đã được lắp sẵn, cho thấy chiếc xe nhiều khả năng phải nhờ phương tiện chuyên dụng kéo khỏi khu vực ngập.

Trên mạng xã hội, chủ xe tự đặt cho mình biệt danh "James Pond", cách chơi chữ từ nhân vật điệp viên James Bond với từ "Pond" (ao nước). Cách ví von này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được nhiều người chia sẻ.

Theo tạp chí Road & Track, Aston Martin Vantage có các cửa hút gió đặt thấp ở đầu xe, ngay phía trước khoang động cơ. Khi nước ngập qua khu vực này, động cơ có nguy cơ hút nước thay vì không khí. Nếu hiện tượng này xảy ra, piston có thể bị chặn đột ngột bởi nước và không thể nén được, gây ra hiện tượng thủy kích, khiến động cơ chết máy ngay lập tức.

Mức độ thiệt hại sẽ chỉ được xác định sau khi kiểm tra chi tiết. Trong trường hợp xấu, khối động cơ V8 4.0L tăng áp do AMG cung cấp cho Aston Martin có thể phải đại tu hoặc thay mới hoàn toàn, kéo theo chi phí sửa chữa rất lớn. Nếu tổng chi phí vượt quá giá trị còn lại của xe, công ty bảo hiểm thậm chí có thể tuyên bố xe tổn thất toàn bộ.

Hiện, giá bán của mẫu siêu xe Anh quốc này khởi điểm từ 200.000 bảng (tương đương hơn 7 tỷ đồng). Tuy nhiên với các phiên bản cao cấp cùng gói cá nhân hoá, giá lăn bánh của Aston Martin Vantage có thể lên tới gần 500.000 bảng (hơn 17 tỷ đồng).

(Theo Carscoops)

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