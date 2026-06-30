Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu Luton Airport Express đâm vào phía sau một đoàn tàu của East Midlands Railway đang dừng gần nút giao Elstow, phía nam Bedford (nước Anh). Tai nạn khiến tài xế lái tàu Shaun Burton (60 tuổi) thiệt mạng và khoảng 100 hành khách bị thương.

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa, lực lượng cứu hộ cùng trực thăng cấp cứu được huy động. Tuyến đường sắt giữa London và Bedford dự kiến phải đóng trong khoảng một tuần để thay thế gần 600 m đường ray bị hư hỏng.

Nhiều hành khách cho biết họ bị mắc kẹt trên tàu suốt nhiều giờ trước khi được sơ tán xuống đường ray và hướng dẫn trở về nhà. Tuy nhiên, do khu vực nhà ga bị phong tỏa, họ không thể quay lại lấy ô tô gửi tại bãi đỗ.

Một hành khách chia sẻ trên mạng xã hội rằng sáng hôm sau, khi quay lại ga Bedford để lấy xe, anh bất ngờ phát hiện mình đã bị lập biên bản vì quá thời gian đỗ xe.

"Tại sao các anh lại phạt xe ở ga Bedford sau một vụ tai nạn nghiêm trọng? Cảnh sát đã yêu cầu mọi người không được quay lại nhà ga. Vậy chúng tôi phải làm gì để lấy xe hoặc gia hạn thời gian gửi xe?"

Tài xế phẫn nộ vì bị phạt đỗ xe sai quy định.

Người này cho biết mình đã bị mắc kẹt trên chuyến tàu phía sau hiện trường va chạm hơn ba giờ, sau đó được sơ tán và buộc phải rời đi mà không thể lấy xe. "Sáng hôm sau tôi quay lại thì chỉ thấy giấy phạt. Thật khó hiểu khi sự việc lại được xử lý theo cách thiếu linh hoạt như vậy", anh bày tỏ.

Sự việc nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng việc xử phạt trong hoàn cảnh bất khả kháng là thiếu hợp lý.

Theo Daily Mail, bãi đỗ xe cạnh ga Bedford trên đường Ashburnham do Hội đồng quận Bedford quản lý.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi, Hội đồng quận Bedford đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận một số biên bản xử phạt được phát hành không phù hợp.

"Chúng tôi đã nắm được sự việc và xin lỗi vì những vé phạt được phát hành không chính xác. Các biện pháp khắc phục đã được triển khai đối với những trường hợp này", đại diện hội đồng cho biết.

Vụ va chạm tại Bedford được đánh giá là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Anh kể từ vụ trật bánh tàu ở Grayrigg (Cumbria) năm 2007. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, trong đó có thông tin ban đầu cho thấy hệ thống cảnh báo tự động (AWS) trên đoàn tàu gây va chạm có thể đã gặp sự cố.

Theo Dailymail

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