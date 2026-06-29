Mới đây, tài khoản có tên Khaled Taw Feek đã chia sẻ trên mạng xã hội Theads một tình huống giao thông hy hữu và đầy tính giải trí, xảy ra tại một bãi đỗ xe ở thủ đô Santiago, Chile. Theo đó, camera an ninh của một bãi đỗ xe đã ghi lại cảnh một chiếc xe sedan bất ngờ mất lái lao khỏi khu vực vỉa hè và đâm vào một rào chắn trước khi rơi xuống bãi đậu xe ngay phía dưới.

Nguồn video: Theads/@khaledtawfeeek

Trong bối cảnh phía dưới là bãi đậu xe với nhiều xe đang đỗ tại đó, việc một chiếc xe bất ngờ rơi từ trên cao xuống có thể làm như hư hại nghiêm trọng cho những chiếc xe xung quanh. Tuy nhiên, đoạn video này lại mang đến một cái kết không ai có thể ngờ tới.

Khi bị mất kiểm soát, húc văng rào chắn và rơi tự do xuống bãi đỗ xe phía dưới, chiếc xe này đã thực hiện một cú lộn vòng ngoạn mục trên không trung rồi tiếp đất bằng cả bốn bánh một cách hoàn hảo. Điều khiến người xem bật cười nghiêng ngả là vị trí hạ cánh lại "vừa in" vào khoảng trống duy nhất giữa các phương tiện đang đỗ dưới sân.

Bi hài hơn nữa, đúng lúc chiếc xe này hạ cánh, một chiếc ô tô màu trắng khác đang chậm rãi tiến lại gần với ý định ghép xe vào chính vị trí đắc địa đó. Chắc hẳn tài xế chiếc xe trắng đã phải "đứng hình mất 5 giây", ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra khi bị cướp chỗ đỗ xe theo một phong cách "phim hành động" chớp nhoáng như vậy.

Hoàn toàn bất lực trước tình huống từ trên trời rơi xuống này, vị tài xế xe màu trắng đành phải ngậm ngùi xi-nhan, đánh lái đi tìm một bãi đỗ khác trong sự ngỡ ngàng. Dù bản chất là một tai nạn nhưng sự trùng hợp đáng kinh ngạc đã biến sự cố này thành một pha "đỗ xe VIP" có một không hai, đem lại tiếng cười cho cộng đồng mạng.

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