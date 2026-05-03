Phát hiện con trai 6 tuổi bị đuối nước tại ao của gia đình, người nhà đã dốc ngược bé trong khoảng 2 phút sau đó mới ép tim cho trẻ. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tuy nhiên, do thời gian trẻ chìm trong nước lâu cũng như sơ cấp cứu ban đầu chưa đúng cách (dốc ngược) làm mất thời gian vàng, nên khi vào viện tình trạng của bệnh nhi rất nặng, đòi hỏi các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, chống phù não… Hiện trẻ được điều trị tích cực tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa.

Đây là 1 trong 4 trường hợp được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương vì đuối nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ba trường hợp còn lại từ 3-8 tuổi (một trẻ ở Ninh Bình và 2 trẻ ở Hà Nội) bị đuối nước khi cùng gia đình đi tắm biển, ở bể bơi. Các bệnh nhi được phát hiện sớm, sơ cứu ban đầu đúng cách nên tổn thương nhẹ hơn, hiện sức khỏe đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần phải theo dõi tại cơ sở y tế.

Các bác sĩ cho biết thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút, nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.

Vì thế, khi thấy trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim, người xung quanh cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay bởi đây là thời điểm vàng để cứu sống bệnh nhi.

Việc nhiều người có thói quen dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy sẽ làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược hít vào đường thở và làm chậm trễ hồi sức tim phổi (ép tim/thổi ngạt), làm mất thời gian vàng để cấp cứu trẻ, thậm chí gây thêm các tổn thương.

Các chuyên gia lưu ý, đuối nước thường diễn ra âm thầm, không có dấu hiệu kêu cứu rõ ràng và tiến triển nhanh kể cả ở vùng nước nông, nhiều người. Thầy thuốc khuyến cáo cha mẹ cần giám sát trẻ liên tục khi ở gần khu vực có nước; Không chủ quan khi sử dụng áo phao hoặc thiết bị nổi; Trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn dưới nước đồng thời cần trang bị kiến thức để nhận biết sớm dấu hiệu bất thường, kịp thời can thiệp.

Xem video hướng dẫn sơ cứu trẻ đuối nước (nguồn clip: Bệnh viện Nhi Trung ương).