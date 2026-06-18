Dưới đây là 4 loại cây thường được các gia đình ưa chuộng để bày biện trong phòng thờ. Các cây này đều dễ chăm sóc, có ý nghĩa phong thủy và phù hợp đặt trong nhà.

Kim tiền

Kim tiền vốn nổi tiếng là loại cây tượng trưng cho tài lộc, vì thế nhiều gia chủ chọn đặt nó trong phòng thờ với mong muốn cầu những điều may mắn, thịnh vượng sẽ đến với gia đình.

Khác với cách đặt ở phòng khách để trưng bày, kim tiền thường được nhiều người xem là biểu tượng của tài lộc và sự sung túc.

Lá cây mọc thành từng cặp xếp đều như những đồng tiền chồng lên nhau, mỗi lá là một lớp phúc khí được tích tụ.

Kim tiền có dáng đứng thẳng, lá xanh bóng và theo quan niệm dân gian cây tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng.

Khi đặt ở hướng Đông Nam của phòng thờ (cung tài lộc chuẩn), kim tiền được cho là sẽ khuếch đại dòng tiền bạc, được nhiều người tin rằng sẽ góp phần thu hút tài lộc và may mắn.

Kim tiền ra hoa vốn là hiện tượng hiếm gặp, nên trong dân gian, người ta thường coi đó như một điềm lành, gắn với niềm tin về tài lộc và vận may.

Tùng lá kim

Tùng lá kim là loại cây được nhiều gia đình ưa chuộng đặt trong phòng thờ nhờ dáng đứng thẳng, tán lá xanh quanh năm.

Những chiếc lá kim nhỏ, mọc thành chùm dày đặc tạo nên vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm, rất phù hợp với không gian thờ tự.

Trong văn hóa phương Đông, cây tùng từ lâu đã là biểu tượng của sự trường thọ, bền bỉ và khí tiết thanh cao. Nhiều gia chủ tin rằng, đặt một chậu tùng lá kim trong phòng thờ sẽ góp phần tạo cảm giác an lành, vững chãi, như một điểm tựa tinh thần khi hướng về tổ tiên.

Theo một số quan niệm phong thủy, vị trí đặt cây cũng được nhiều gia chủ lưu ý để tạo sự hài hòa cho không gian. Nên đặt cây ở góc phòng phía tay phải (hướng Bạch Hổ) để tạo thế cân bằng.

Nhiều gia đình truyền thống còn trồng tùng trong chậu sứ men xanh, vừa sang trọng, vừa tăng thêm vẻ thanh thoát, khiến phòng thờ luôn trang nghiêm và ấm cúng.

Trầu bà đế vương

Cái tên "đế vương" không phải tự nhiên mà có. Trầu bà đế vương sở hữu những chiếc lá to bản, xanh rì, đậm màu hơn hẳn các loại trầu bà thông thường.

Trầu bà đế vương thường được chọn để đặt trong phòng thờ.

Với lá to bản, màu xanh đậm và dáng vẻ cứng cáp, sang trọng, trầu bà đế vương thường được lựa chọn để tạo điểm nhấn xanh, tăng thêm sự trang nghiêm và ấm cúng cho không gian thờ tự.

Khác với nhiều loại cây cảnh khác chỉ phù hợp với phòng khách hoặc ban công, trầu bà đế vương có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nhiều người làm văn phòng cũng ưa chuộng trầu bà đế vương. Họ tin rằng cây tượng trưng cho sự phát triển bền vững và vững chãi, phần nào tiếp thêm động lực tinh thần trên con đường công danh.

Lan quân tử

Khác với những loại cây thường được chọn vì vẻ đẹp hình thể, lan quân tử lại được nhiều gia chủ yêu thích bởi vẻ đẹp thanh tao và màu hoa nổi bật.

Đặt lan quân tử trong phòng thờ, gia chủ không chỉ muốn tạo điểm nhấn trang nhã cho không gian mà còn gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình an và sự hòa thuận trong gia đình.

Hoa lan quân tử thường nở vào mùa xuân, đúng dịp Tết đến xuân về. Vì thế, nhiều gia đình coi việc cây ra hoa đúng thời điểm này như một niềm vui, một khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng đủ để lan quân tử trở thành lựa chọn yêu thích của không ít gia chủ.

Ngoài ra, hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết của lan quân tử còn có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Đặc biệt, loại cây này rất phù hợp với những gia đình có người lớn tuổi hoặc cần một không gian yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi và tĩnh tâm.