Sở hữu một chiếc ô tô để che mưa, che nắng và đảm bảo an toàn cho gia đình là nhu cầu thiết thực của nhiều người. Với ngân sách eo hẹp dưới 100 triệu đồng, thị trường ô tô cũ hiện nay vẫn cung cấp một số lựa chọn khả dĩ.

Tuy nhiên, ở tầm tiền này, người mua cần xác định rõ đây là những chiếc xe đã qua sử dụng nhiều năm, thường từ 15-20 năm, thậm chí là cao hơn. Vì thế, việc lựa chọn xe cũ đời sâu đòi hỏi sự cẩn trọng, ưu tiên tính thực dụng để tránh rước "cục nợ" vào thân.

Dưới đây là 4 mẫu ô tô cũ đáng cân nhắc trong tầm giá vài chục triệu đồng, cùng những ưu và nhược điểm thường gặp.

Suzuki Wagon R+ 2002-2005

Dù có vẻ ngoài vuông vức như một chiếc "hộp diêm", Suzuki Wagon R+ lại là chiếc xe mang đậm chất Nhật Bản, được đề cao tính thực dụng tối đa theo phong cách Kei Car. Tham khảo trên sàn giao dịch xe cũ trực tuyến Bonbanh, Suzuki Wagon R+ cũ đang được chào bán từ 45-85 triệu đồng, tùy đời xe.

Suzuki Wagon R+ được đánh giá cao ở không gian ngồi rộng rãi và tính bền bỉ. Ảnh: Ngô Minh

Ưu điểm: Nhờ thiết kế vuông vức, không gian bên trong xe rộng rãi đến bất ngờ, chở đồ hay chở người đều khá thoải mái. Động cơ xăng 1.0L bền bỉ "không có gì để hỏng" vốn là đặc trưng của thương hiệu Suzuki, chi phí vận hành kỳ rẻ. Khung gầm chắc chắn, mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng.

Nhược điểm: Kiểu dáng kén người dùng, không phù hợp với những ai thích sự mềm mại hay thời trang. Xe đời đã sâu nên phải đăng kiểm 6 tháng/lần. Nội thất rất cơ bản, hệ thống điều hòa trên một số xe cũ có thể đã xuống cấp cần đại tu.

KIA Morning MT 2007-2008

KIA Morning luôn là cái tên sáng giá nhất khi nhắc đến phân khúc xe hạng A cũ, nhờ độ giữ giá và tính thanh khoản cao. Với ngân sách dưới 100 triệu đồng, người mua có thể tiếp cận được bản số sàn của một mẫu xe nhập khẩu được sản xuất từ năm 2007-2008. Tại sàn giao dịch xe cũ trực tuyến Chợ Tốt, giá KIA Morning đời 2007-2008 được nhiều chủ xe chào bán ở mức 85-90 triệu đồng.

Kiểu dáng KIA Morning đời này vẫn khá thanh lịch, không bị quá lỗi thời như nhiều mẫu xe cùng thời. Ảnh: Trần Công Minh

Ưu điểm: Kiểu dáng KIA Morning đời này vẫn khá thanh lịch, không bị quá lỗi thời như nhiều mẫu xe cùng thời. Động cơ 1.0L hoặc 1.1L hoạt động bền bỉ, lành tính, ít hỏng vặt nếu được chăm sóc đúng cách. Khả năng vận hành và độ đầm chắc khi đi ở dải tốc độ trung bình tốt hơn hẳn so với Daewoo Matiz. Chi phí bảo dưỡng, "nuôi" xe hàng tháng rất thấp.

Nhược điểm: Đây là phân khúc được sử dụng chạy dịch vụ rất nhiều. Ở tầm giá này, phần lớn xe trên thị trường là xe "taxi hoàn lương". Nếu không có kinh nghiệm kiểm tra, người mua rất dễ mua phải những chiếc xe đã xuống cấp trầm trọng về máy móc và khung bệ.

Hyundai Getz 1.1 MT 2008-2010

Được mệnh danh là "nồi đồng cối đá", Hyundai Getz là tượng đài trong phân khúc xe cỡ nhỏ tại Việt Nam. Trên sàn xe cũ trực tuyến Chợ Tốt, nhiều khách hàng chỉ đăng bán với tầm giá dao động từ 80-90 triệu đồng, vì thế Getz 1.1L bản số sàn đời từ 2008-2010 là lựa chọn an toàn cho người thực dụng.

Hyundai Getz dù được xếp cạnh tranh với KIA Morning hay Chevrolet Spark nhưng xe có kích thước lớn hơn. Ảnh: Hoàng Linh Auto

Ưu điểm: Không gian nội thất vô cùng rộng rãi, trần xe cao, ngồi thoải mái hơn hẳn KIA Morning hay Daewoo Matiz. Thân vỏ và khung gầm đầm chắc, cách âm tốt hơn so với các đối thủ cùng tầm giá. Động cơ 1.1L nổi tiếng bền bỉ, phụ tùng thay thế sẵn có với giá bình dân.

Nhược điểm: Tương tự KIA Morning, Hyundai Getz 1.1 MT từng được giới taxi đặc biệt ưa chuộng nên tỷ lệ gặp xe chạy dịch vụ thanh lý là rất cao. Kiểu dáng xe hiện nay đã khá cũ kỹ và không có nhiều trang bị tiện nghi.

Daewoo Matiz 2005

Daewoo Matiz từng là "mẫu xe quốc dân" tại Việt Nam nhờ mức giá rẻ nhất ở thời điểm ra mắt và tính thực dụng cao trong đô thị. Hiện nay, trên sàn xe cũ trực tuyến BonBanh, mẫu xe này được nhiều chủ xe rao bán với mức giá từ 45-70 triệu đồng và người mua hoàn toàn có thể tìm được một chiếc Matiz sản xuất trong giai đoạn năm 2005-2008.

Lợi thế lớn nhất của Matiz là phụ tùng thay thế cực kỳ rẻ. Ảnh: Auto98

Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng luồn lách trong phố đông hay ngõ hẹp. Lợi thế lớn nhất của Matiz là phụ tùng thay thế cực kỳ rẻ, dễ tìm và cấu tạo cơ khí đơn giản nên thợ nào cũng có thể sửa chữa. Động cơ 0.8L rất tiết kiệm nhiên liệu, thực tế chỉ tiêu hao khoảng 5-6 lít/100km.

Nhược điểm: Khối động cơ nhỏ gọn nên sức kéo yếu, xe sẽ bị "ì" rõ rệt nếu chở đủ 4 người hoặc đi đường đèo dốc, bật điều hòa gắt. Do đời sâu, khung gầm mỏng nên khả năng cách âm kém. Xe cũng thiếu vắng các trang bị an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS hay túi khí.

Anh Nguyễn Anh Tú, một người chuyên bán xe cũ tại khu vực Long Biên khuyến cáo, khi mua xe dưới 100 triệu, hình thức bóng bẩy bên ngoài hoặc đồ chơi giải trí gắn thêm không phải là yếu tố then chốt. Người dân mua xe cần tập trung xem kỹ động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm.

Tốt nhất, người tiêu dùng nên nhờ một người thợ hoặc chuyên gia có kinh nghiệm đi cùng để kiểm tra, loại trừ các xe từng đâm đụng nặng vào sát-xi hoặc đã từng ngập nước thủy kích.

Ngoài ra, hãy dự trù thêm khoản ngân sách khoảng 10-15 triệu đồng sau khi mua để tiến hành bảo dưỡng tổng thể trước khi chính thức sử dụng xe hàng ngày.

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