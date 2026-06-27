Dưới đây là một số mẫu xe 7 chỗ ngồi có giá trên dưới 600 triệu đồng đáng để tham khảo:

Toyota Veloz Cross: 638-668 triệu

Toyota Veloz Cross là mẫu MPV cỡ nhỏ, hướng đến khách hàng gia đình và cả chạy dịch vụ với thiết kế hiện đại và nhiều công nghệ an toàn. Xe hiện có 2 phiên bản CVT và CVT Top, giá bán từ 638-668 triệu đồng. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L Dual VVT-i, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Toyota Veloz Cross đạt khoảng 3.100 xe sau 5 tháng đầu năm, đứng thứ hai phân khúc MPV cỡ nhỏ. Ảnh: Toyota Việt Nam

Điểm nổi bật của Veloz Cross là thương hiệu mạnh với gói Toyota Safety Sense, phanh tay điện tử, camera 360 và nhiều tiện nghi hướng đến nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình. Điểm hạn chế là khả năng cách âm và sức mạnh động cơ chưa thực sự nổi bật khi chở đủ tải.

Honda BR-V G: 661 triệu đồng

Honda BR-V là mẫu MPV 7 chỗ có giá cao nhất trong nhóm MPV cỡ nhỏ sử dụng động cơ đốt trong. Hiện bản BR-V G được niêm yết ở mức 661 triệu đồng, trong khi bản L vượt mốc 700 triệu đồng.

Honda BR-V được đánh giá cao về trang bị an toàn trong phân khúc. Ảnh: Honda Việt Nam

Xe sử dụng động cơ i-VTEC 1.5L công suất 119 mã lực, kết hợp hộp số CVT. Ngay từ phiên bản G, BR-V đã được trang bị gói công nghệ Honda SENSING cùng nhiều tính năng an toàn chủ động, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với khách hàng ưu tiên yếu tố an toàn.

Mitsubishi Xpander: 560-658 triệu

Mitsubishi Xpander vẫn duy trì vị trí là mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm qua. Trong 5 tháng đầu năm 2026, có hơn 6.600 chiếc Xpander được bán ra thị trường trong nước. Hiện xe được phân phối với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, có giá niêm yết từ 560-658 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander là lựa chọn phù hợp với nhiều khách hàng, từ phục vụ gia đình đến sử dụng chạy dịch vụ. Ảnh: MMV

Tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Trong tháng 6, nhiều đại lý áp dụng chương trình ưu đãi lên tới gần 60 triệu đồng, đưa giá bản MT xuống chỉ trên dưới 500 triệu đồng.

Lợi thế lớn nhất của mẫu xe là không gian rộng, chi phí sử dụng thấp và khả năng giữ giá tốt. Tuy nhiên, động cơ 1.5L cùng hộp số tự động 4 cấp đã phần nào bộc lộ sự cũ kỹ so với nhiều đối thủ mới.

Hyundai Stargazer: 489-615 triệu

Hyundai Stargazer cũng nằm ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Mẫu xe được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công phân phối với 3 phiên bản, giá bán từ 489-615 triệu đồng. Đây là mức giá được cho là khá "mềm" so với các đối thủ.

Hyundai Stargazer sở hữu thiết kế cá tính và nhiều trang bị trong tầm giá. Ảnh: HTV

Xe sử dụng động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp IVT. So với các đối thủ cùng tầm giá, Stargazer ghi điểm nhờ danh sách tiện nghi phong phú cùng gói hỗ trợ lái ADAS trên phiên bản cao cấp. Dẫu vậy, kiểu dáng vẫn khá kén khách và giá trị bán lại chưa thể sánh với các đối thủ Nhật Bản.

KIA Carens 1.5: 589-639 triệu

KIA Carens là mẫu MPV có thiết kế hiện đại, hướng nhiều hơn đến khách hàng gia đình thay vì chạy dịch vụ. Xe hiện được THACO AUTO phân phối với nhiều phiên bản, giá từ 589-689 triệu đồng. Trong đó, các phiên bản sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên có giá bán 589-639 triệu đồng.

KIA Carens bán được 2.067 xe sau 5 tháng đầu năm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: THACO AUTO

Mẫu xe Hàn Quốc nổi bật với nội thất hiện đại, nhiều tiện nghi và đa dạng tùy chọn động cơ. Tuy nhiên, thương hiệu Carens "đóng đinh" với xe gia đình và vẫn chưa tạo được sức hút lớn ở nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ như Xpander hay Veloz Cross.

Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu

Suzuki XL7 Hybrid là một trong số ít mẫu MPV phổ thông được trang bị hệ truyền động hybrid nhẹ (mild hybrid). Xe hiện chỉ có một phiên bản, giá niêm yết 599 triệu đồng, chưa kể các khuyến mại, giảm giá từ hãng và đại lý.

Suzuki XL7 Hybrid hướng đến khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 1.5L được hỗ trợ bởi mô-tơ điện và pin lithium-ion đi cùng hộp số tự động 4 cấp, giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện đô thị.

Với khoảng sáng gầm lớn cùng thiết kế khỏe khoắn như một chiếc SUV, XL7 Hybrid phù hợp cho cả nhu cầu đi phố và những chuyến du lịch gia đình. Tuy nhiên, việc chỉ có một phiên bản cùng hệ thống đại lý còn hạn chế khiến sức cạnh tranh của XL7 chưa cao.

(Tổng hợp)

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