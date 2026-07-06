Bước sang tháng 7/2026, áp lực doanh số đầu quý III buộc các hãng và đại lý ô tô liên tục tung chính sách ưu đãi "chạm đáy". Dưới đây là 3 mẫu xe gầm cao chạy hoàn toàn mới đang có giá bán thực tế dưới 500 triệu đồng, đáng để người dùng cân nhắc.

Hyundai Stargazer 2025 đặc biệt: Giá 490 triệu đồng

Phiên bản nâng cấp của Hyundai Stargazer vừa được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, tại các đại lý, lượng xe đời cũ vẫn còn buộc hãng và đại lý phải đưa ra chính sách ưu đãi mạnh tay để đẩy hàng tồn kho.

Để đẩy hàng tồn VIN 2025, các đại lý Hyundai đang giảm trừ trực tiếp từ 70-80 triệu đồng cho mẫu Stargazer X đời cũ. Ảnh: Hyundai Ngọc Phát

Theo khảo sát của VietNamNet, giá bán bản đặc biệt của Hyundai Stargazer VIN 2025 được giảm trực tiếp 70 triệu đồng, kéo giá bán thực tế chỉ còn 490 triệu đồng, ngang bằng với mức giá bán của bản tiêu chuẩn trước đó nhưng được trang bị nhiều tiện nghi, an toàn hơn. Đây cũng là mức giá bán thấp nhất trong phân khúc xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam.

Điểm mạnh của Hyundai Stargazer đời này vẫn là khoang nội thất rộng rãi, động cơ 1.5L công suất 115 mã lực mạnh mẽ hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc, hộp số tự động vô cấp cũng khá tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Đổi lại, người mua sẽ bị chịu thiệt một đời xe, chưa kể với những khách hàng chuộng hình thức, thiết kế của Hyundai Stargazer 2025 hơi hướm "tàu vũ trụ" bị nhiều khách hàng đánh giá là kén mắt.

KIA Sonet 2026 1.5 Deluxe: Giá 489 triệu đồng

KIA Sonet hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ A. Thế nhưng, thay vì chỉ tung ra các gói ưu đãi, kích cầu tiêu dùng, từ tháng 7/2026, đơn vị lắp ráp và phân phối Thaco đã quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ đối với toàn bộ các phiên bản của dòng Sonet.

Việc điều chỉnh giảm giá niêm yết giúp KIA Sonet có tới 2 phiên bản được bán dưới mức 500 triệu đồng. Ảnh: KIA Bạch Đằng

Theo đó, KIA Sonet sẽ có tới 2 phiên bản được bán với mức giá dưới 500 triệu đồng, gồm 1.5AT (469 triệu đồng) và 1.5 Deluxe (489 triệu đồng), thấp hơn Hyundai Venue (499 triệu đồng) và Toyota Raize (510 triệu đồng), giúp mẫu xe này gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ A.

Điểm mạnh của KIA Sonet là kiểu dáng năng động, thể thao. Khoảng sáng gầm 205mm giúp xe linh hoạt hơn trong phố. Động cơ 1.5L công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm đi kèm tự động vô cấp CVT. Đặc biệt, đây là mẫu xe có tính thanh khoản cao, dễ mua đi bán lại trên thị trường xe cũ mà ít bị trượt giá.

Nhưng do là dòng xe SUV cỡ A nên không gian hàng ghế thứ 2 khá chật chội, khoảng sáng trần cũng hạn chế đối với người cao trên 1m75, khả năng cách âm chưa thật sự tốt.

MG ZS STD: Giá 410 triệu đồng

MG ZS là mẫu xe gầm cao cỡ B được nhập khẩu từ Thái Lan.

MG ZS STD đang được giảm hơn 100 triệu đồng so với giá niêm yết 518 triệu đồng. Ảnh: MG Kinh Dương Vương

Theo VietNamnet tìm hiểu, giá bán thực tế của MG ZS bản STD ở thời điểm hiện tại chỉ dao động từ 410-415 triệu đồng, rẻ hơn cả nhiều mẫu xe hạng A. Vì vậy, lợi thế lớn nhất khi mua mẫu xe này là chỉ cần bỏ tiền mua xe hạng A nhưng lại có một chiếc xe tiện nghi, rộng rãi chuẩn phân khúc SUV cỡ B.

Dù là bản tiêu chuẩn, ZS vẫn giữ lại màn hình 10.1 inch có Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và đầy đủ camera lùi, cảm biến sau. Xe vận hành chắc chắn và vô lăng phản hồi khá tốt.

Đổi lại, động cơ 1.5L công suất 112 mã lực đi cùng trọng lượng gần 1,3 tấn khiến xe khá ì ạch ở dải tốc độ đầu. Hộp số vô cấp CVT chưa thực sự tối ưu về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, rào cản tâm lý về thương hiệu khiến mức độ mất giá của MG ZS trên thị trường xe cũ cao hơn hẳn các đối thủ Nhật, Hàn.

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