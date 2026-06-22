Thị trường xe sang đã qua sử dụng trong tầm giá từ 1-1,5 tỷ đồng đang ngày càng sôi động khi mức ngân sách này đủ để người mua tiếp cận nhiều mẫu xe từng có giá lăn bánh từ 2-5 tỷ đồng. So với việc mua một mẫu xe phổ thông mới, nhiều khách hàng lựa chọn xe sang cũ đời cao chỉ vài năm tuổi để đổi lấy thương hiệu, trải nghiệm vận hành và trang bị cao cấp hơn.

BMW 330i M Sport 2022

Trong nhóm sedan hạng sang cỡ nhỏ, BMW 330i M Sport sản xuất năm 2022 đang được rao bán với mức giá hơn 1,3 tỷ đồng sau khi đã lăn bánh khoảng 57.000 km.

Người bán cho biết chiếc xe được đầu tư thêm khoảng 500 triệu đồng tiền nâng cấp. Danh sách trang bị gồm bộ mâm BBS V7, phanh M Sport cỡ lớn, hệ thống treo KW V3, bodykit M340i, cụm đèn LED LCI, vô-lăng M Performance, hệ thống nhận diện biển báo giao thông, điều khiển bằng cử chỉ và chìa khóa cảm ứng.

BMW 330i M Sport 2022. Ảnh: Đặng Thế Anh.

Qua hình ảnh thực tế, xe sở hữu ngoại thất màu trắng kết hợp nhiều chi tiết thể thao màu đen. Bộ mâm đa chấu kích thước lớn cùng cùm phanh hiệu suất cao màu đỏ tạo điểm nhấn rõ nét cho phong cách vận hành.

Ưu điểm lớn nhất của 330i M Sport nằm ở khả năng tăng tốc mạnh mẽ, hệ thống khung gầm chắc chắn và cảm giác lái được đánh giá thuộc hàng tốt nhất phân khúc. Những nâng cấp trên xe cũng giúp ngoại hình và khả năng vận hành hấp dẫn hơn đáng kể so với bản tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, việc độ thêm nhiều trang bị có thể không phù hợp với nhóm khách hàng thích xe nguyên bản. Chi phí bảo dưỡng các chi tiết hiệu suất cao cũng có thể cao hơn xe nguyên bản trong quá trình sử dụng lâu dài.

Mercedes-Benz C200 Plus 2023

Chiếc Mercedes-Benz C200 Plus phiên bản V1 sản xuất năm 2023, đăng ký lần đầu năm 2024 đang được chào bán với giá 1,459 tỷ đồng.

Theo thông tin người bán, xe mới vận hành khoảng 11.000 km và có đầy đủ lịch sử bảo dưỡng chính hãng. Đây được xem là một trong những mẫu xe có tình trạng gần như mới trong nhóm xe sang cũ quanh ngưỡng 1,5 tỷ đồng.

Mercedes-Benz C200 Plus 2023. Ảnh: Quốc Huy

Qua hình ảnh, chiếc sedan mang màu đỏ ngoại thất nổi bật, thân xe gần như không cho thấy dấu hiệu hao mòn đáng kể. Thiết kế thuộc thế hệ C-Class mới với kiểu dáng mềm mại hơn, đèn LED sắc nét cùng bộ mâm đa chấu thể thao.

Ưu điểm của C200 Plus nằm ở tuổi đời không quá sâu, công nghệ hiện đại, nội thất lấy cảm hứng từ S-Class với màn hình giải trí cỡ lớn và chi phí sử dụng dễ chịu hơn các dòng sedan hạng sang cỡ lớn. Xe phù hợp với khách hàng muốn sở hữu một chiếc Mercedes đời mới để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Ở chiều ngược lại, động cơ 1.5L tăng áp kết hợp mild-hybrid thiên về sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn là cảm giác lái thể thao. Không gian hàng ghế sau cũng không rộng bằng các dòng E-Class hay S-Class.

Audi A4 2024

Bên cạnh Mercedes C200 Plus, một chiếc Audi A4 sản xuất năm 2024 cũng đang được rao bán trên thị trường xe cũ với số công-tơ-mét khoảng 23.000km. Theo thông tin người bán cung cấp, xe có hóa đơn xuất công ty với giá trị cao, phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp hoặc người mua cần chứng từ đầy đủ.

Audi A4 2024. Ảnh: Xe sang toàn quốc

Qua hình ảnh thực tế, chiếc sedan màu đỏ cho thấy tình trạng khá mới. Nước sơn vẫn giữ độ bóng cao, các khe ghép thân vỏ đồng đều, cụm đèn LED và bộ mâm hợp kim chưa xuất hiện dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Với quãng đường vận hành khoảng 23.000km, đây được xem là một mẫu xe lướt còn tương đối mới trên thị trường.

Audi A4 từ lâu được đánh giá là một trong những mẫu sedan hạng sang có cảm giác lái tốt nhất phân khúc. Xe sở hữu khung gầm chắc chắn, khả năng cách âm tốt và độ ổn định cao khi vận hành ở tốc độ lớn. Thiết kế ngoại thất mang phong cách thể thao nhưng không quá phô trương, giúp mẫu xe này ít bị lỗi thời theo thời gian.

Tuy vậy, Audi A4 cũng tồn tại một số hạn chế. Không gian hàng ghế sau không thực sự rộng rãi, mạng lưới dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam còn hạn chế và khả năng thanh khoản trên thị trường xe cũ chưa cao. Ngoài ra, chi phí thay thế phụ tùng và thời gian chờ linh kiện thường cao hơn so với các mẫu xe sang khác cùng phân khúc.

Mercedes C200 Avantgarde 2021

Trong phân khúc sedan hạng sang cũ quanh mức 1 tỷ đồng, Mercedes C200 Avantgarde đời 2021 là một trong những mẫu xe xuất hiện khá nhiều trên thị trường. Chiếc xe trong bài được sản xuất năm 2021, đăng ký lần đầu năm 2022, thuộc sở hữu của một chủ từ mới và có hồ sơ pháp lý đầy đủ.

Theo thông tin người bán cung cấp, xe có ngoại thất màu đen, nội thất màu nâu, đã vận hành khoảng 42.000km và có lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Giá chào bán ở mức hơn 1 tỷ đồng.

Mercedes C200 Avantgarde 2021. Ảnh: Long Nhựt.

Qua hình ảnh thực tế, ngoại thất xe còn tương đối tốt. Nước sơn giữ được độ bóng, các chi tiết như lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và cản trước chưa ghi nhận dấu hiệu hư hỏng đáng kể. Bộ mâm nguyên bản còn khá mới, thân xe không xuất hiện các vết trầy xước lớn trong ảnh được cung cấp.

Mercedes C200 Avantgarde sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1.5L kết hợp hệ thống hỗ trợ điện nhẹ (mild-hybrid). Mẫu xe này có ưu điểm ở khả năng vận hành êm ái, mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối thấp, không gian nội thất đủ rộng cho nhu cầu sử dụng gia đình và doanh nhân. Ngoài ra, hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi của Mercedes-Benz khá phổ biến tại Việt Nam, giúp việc bảo dưỡng và sửa chữa thuận tiện hơn so với một số thương hiệu xe sang khác.

Ở chiều ngược lại, cảm giác lái của C200 Avantgarde thiên về sự thoải mái hơn là thể thao. Động cơ 1.5L không mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng như một số đối thủ cùng phân khúc. Bên cạnh đó, chi phí phụ tùng và sửa chữa vẫn ở mức cao hơn đáng kể so với các mẫu sedan phổ thông.

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