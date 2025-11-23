Phương Anh Đào

Phương Anh Đào sinh năm 1992, tại Cà Mau, bước vào showbiz từ 2008. Vai điện ảnh đầu tiên trong Nhắm mắt thấy mùa hè (2017) giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 5.

Vai Mai trong phim cùng tên của Trấn Thành là bước ngoặt lớn giúp tên tuổi của nữ diễn viên lên sao hạng A. Cô thừa nhận đây là vai diễn không cần vay mượn cảm xúc mà được sống trọn trong nhân vật.

Điểm đặc biệt khiến Phương Anh Đào trở thành "nữ hoàng nước mắt" là cô không gào thét hay diễn quá lố mà để cảm xúc dâng tự nhiên. Trong Mai, cảnh khóc ở đoạn kết được xem là khoảnh khắc đắt giá nhất - ánh mắt mờ đi vừa mong manh vừa dữ dội. Ở Nhắm mắt thấy mùa hè, cô thể hiện sự cô đơn và nỗi nhớ cha qua những cảnh khóc lặng lẽ giữa đất Nhật xa xôi - không cần thoại nhưng đủ khiến tim người xem thắt lại.

Phương Anh Đào khóc trong các phim:

Uyển Ân

Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999, là em gái của Trấn Thành bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 18 tuổi với vai diễn đầu tay trong web drama Cô gái đến từ bên kia. Với Nhà bà Nữ (2023) và Mai (2024), Uyển Ân đã chạm tới cột mốc đáng nhớ khi 2 bộ phim tham gia có tổng doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng, thành tích mà trước cô chưa gương mặt nữ mới nào đạt được.

Điểm đặc biệt ở Uyển Ân là khả năng diễn xuất mềm mại, cảm xúc chân thật và đôi mắt có chiều sâu, mang sự mộc mạc gần gũi nhưng vẫn đủ sắc sảo để ghi dấu trên màn ảnh rộng. Ở tuổi 26, không chỉ diễn xuất, nhan sắc Uyển Ân cũng ngày càng lên hương với sự chăm chút về ngoại hình và phong cách thời trang ngày càng thanh lịch, gợi cảm.

Phương Oanh

Đỗ Phương Oanh sinh ngày 23/9/1989 tại Phủ Lý, Hà Nam, vốn là người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô nổi tiếng qua các vai diễn trong Quỳnh búp bê, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu và đặc biệt là Hương vị tình thân với nhân vật Phương Nam - vai diễn dài hơi nhất và thành công nhất trong sự nghiệp.

Khi Hương vị tình thân kết thúc, Phương Oanh đã xúc động khóc trong phỏng vấn, thừa nhận vai Phương Nam là vai diễn mà cô có rất nhiều hoài niệm và sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp. Để phục vụ vai diễn này, cô đã tăng 7-8kg nhằm khắc họa hình ảnh nhân vật với tính cách lương thiện, hào sảng, thể hiện sự hy sinh của một diễn viên chuyên nghiệp.

Kaity Nguyễn

Bắt đầu sự nghiệp với Em chưa 18, Kaity Nguyễn chứng minh thực lực khi đảm nhận nhiều vai diễn chính trong các phim ăn khách. Cô tham gia các bộ phim như Hồn Papa da con gái, Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu V, Cô gái từ quá khứ, Người vợ cuối cùng cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn. Khác với nhiều diễn viên trẻ cùng thế hệ, Kaity Nguyễn không ngại thử sức với những vai diễn khó, đòi hỏi nhiều tầng cảm xúc và kỹ thuật diễn xuất phức tạp.

Điểm mạnh của Kaity nằm ở khả năng chuyển đổi cảm xúc tự nhiên, đặc biệt trong những cảnh khóc đòi hỏi sự tinh tế. Cô không rơi vào lối diễn cường điệu hay phô trương, mà chọn cách thể hiện nước mắt một cách chân thật, gần gũi với khán giả. Với ngoại hình xinh đẹp và khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành, Kaity Nguyễn là một trong những gương mặt được săn đón nhất cho các dự án phim chất lượng.

Ảnh: Tư liệu