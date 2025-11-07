Gió ngang khoảng trời xanh tập 39 mới phát sóng bùng nổ mạng xã hội với hàng chục triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Trong tập này cả 3 diễn viên Phương Oanh, Lan Phương và Doãn Quốc Đam đều diễn đạt. Đặc biệt Phương Oanh được khen ngợi vì diễn xuất thần.

Không chỉ khiến khán giả nghẹt thở khi xem phim, đoạn clip hậu trường vừa được VFC chia sẻ cho thấy nữ diễn viên sinh năm 1989 đã nhập vai rất tốt khi hoá thân vào nhân vật Mỹ Anh.

Phương Oanh ngã quỵ và gào khóc trước máy quay.

Trong đoạn clip hậu trường quay trên sân thượng, khi Mỹ Anh chứng kiến cảnh đau lòng qua camera, cô đã ngã quỵ và bật khóc nức nở. Trên phim, tiếng khóc của Mỹ Anh đã bị che lấp bởi tiếng nhạc còn thực tế ở bối cảnh Phương Oanh đã khóc như mưa và gào thét trong vô vọng. Kết thúc cảnh quay, đôi mắt nữ diễn viên sưng húp vì khóc thật. Phương Oanh đã hoàn thành cảnh quay một cách xuất sắc và nhập tâm đến mức chân bị chảy máu khi cứa vào nền xi măng mà không hề hay biết.

Phút vui vẻ hiếm hoi của hai diễn viên ở hậu trường cảnh phim căng thẳng.

Ở đoạn clip hậu trường khi Mỹ Anh chất vấn tiểu tam Linh (Lan Phương), hai diễn viên đã có màn tương tác tuyệt vời. Đặc biệt, dù lời thoại dài và đòi hỏi nhiều cảm xúc và sự tập trung nhưng Phương Oanh không cần nhìn kịch bản. Cô trao đổi với đạo diễn để tập đi tập lại cảnh định tát Linh. Dù phải cố nén sự uất ức đến tột cùng của nhân vật để dồn vào vai diễn nhưng Phương Oanh vẫn có những lúc bật cười trước mặt đàn chị Lan Phương.

Gió ngang khoảng trời xanh hiện đã đóng máy nhưng vẫn chưa chốt số tập cuối cùng.