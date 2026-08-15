Ngô Thanh Vân - đả nữ lấy chồng kém 11 tuổi

Sinh năm 1979, Ngô Thanh Vân đi lên từ diễn viên võ thuật rồi trở thành nhà sản xuất phim quyền lực với loạt tác phẩm từng gây tiếng vang phòng vé, trong đó đáng chú ý nhất là Hai Phượng. Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt trong một số dự án phim Hollywood.

Cuối tháng 5/2026, cô là đại diện Việt Nam duy nhất ngồi hàng ghế đầu show Chanel Métiers d'Art 2026 tại Seoul, sánh vai cùng dàn sao quốc tế như Tilda Swinton, G-Dragon và Jennie của BlackPink.

Diễn viên Ngô Thanh Vân.

Tháng 8/2025, cô hạnh phúc đón con gái đầu lòng sau hành trình gian nan làm IVF, đặt tên thân mật ở nhà là Gạo, cùng chồng là doanh nhân Huy Trần, kém cô 11 tuổi. Ở tuổi 47, làm mẹ lần đầu, Ngô Thanh Vân hiện tạm dừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Không ít khán giả tiếc nuối trước sự vắng bóng kéo dài của "đả nữ" từng chinh chiến cả ở Hollywood

Ngô Thanh Vân và con gái mặc áo bà ba:

Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, khởi nghiệp bằng con đường người mẫu trước khi lấn sân điện ảnh từ năm 2006. Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2008, khi cô đảm nhận vai Phương Trinh trong phim truyền hình Cô gái xấu xí. Nhờ vai diễn này, Phi Thanh Vân được các đạo diễn chú ý và sau đó tham gia hàng loạt phim ăn khách sau đó.

Diễn viên Phi Thanh Vân.

Sau giai đoạn đỉnh cao, Phi Thanh Vân dần được biết đến nhiều hơn qua đời sống cá nhân với biệt danh "nữ hoàng dao kéo". Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, những năm qua cô chọn cách sống chậm lại, tham gia các khóa học tâm lý và thiền để bớt sân si khi cô tham gia các khóa học tâm lý.

Năm 2025, cô được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, đánh dấu bước chuyển sang vai trò quản lý bên cạnh hoạt động nghệ thuật.





NSƯT Ốc Thanh Vân

Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân khởi nghiệp năm 2005 từ sân khấu kịch nói, ghi dấu ấn đầu tiên với vai Thủy trong vở Người vợ ma, diễn hơn 450 suất tại Sài Gòn và giúp cô đoạt giải Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất tại HTV Awards 2007.

Tên tuổi cô thực sự bùng nổ năm 2008 với vai Cẩm Linh trong Cô gái xấu xí, đồng thời lồng tiếng miền Bắc cho nhân vật Huyền Diệu của Ngọc Hiệp nhờ khả năng nói được cả 2 giọng Bắc, Nam. Năm 2024, Ốc Thanh Vân được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Ốc Thanh Vân mới đây trở lại điện ảnh trong phim kinh dị Heo năm móng, đóng cặp cùng đàn em kém cô 14 tuổi là Trần Ngọc Vàng, đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm. Phim đạt doanh thu 124 tỷ đồng.

NSƯT Ốc Thanh Vân

Cuối tháng 7/2026, sau khoảng 1 tháng cùng gia đình sang Australia nghỉ đông, Ốc Thanh Vân về nước để tiếp tục công việc dẫn chương trình Mái ấm gia đình Việt tại Nha Trang.

NSND Nguyễn Thanh Vân

NSND Thanh Vân sinh năm 1962 tại Hà Nội, là con trai của đạo diễn NSND Nguyễn Hải Ninh. Anh được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2007 và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012 với các tác phẩm tiêu biểu như Người đàn bà mộng du, Chuyện tình trong ngõ hẹp, Cây bạch đàn vô danh, Đời cát và gần nhất là Bình minh đỏ. Năm ngoái, NSND Nguyễn Thanh Vân gây chú ý khi góp mặt trong phim Mưa đỏ với vai trò diễn viên khách mời.

NSND Nguyễn Thanh Vân

Từng giữ vị trí Phó Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, anh là một trong những nghệ sĩ lên tiếng mạnh mẽ nhất về những bất cập sau quá trình cổ phần hóa hãng phim, chia sẻ nỗi cay đắng khi sau 30 năm cống hiến vẫn phải tự chi trả toàn bộ viện phí lúc nằm viện.

Đời tư, anh kết hôn với đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, con gái của đạo diễn NSND Phạm Văn Khoa. Phạm Nhuệ Giang được phong danh hiệu NSND chỉ sau chồng đúng một kỳ xét duyệt.

Minh Dũng

Ảnh, video: Tư liệu