MS 2025.328

Mới 13 tuổi, Long đã phải đối diện với những mất mát quá sức chịu đựng của một đứa trẻ, mất hết người thân, mất cả vòng tay yêu thương duy nhất còn lại trên đời.

Trong căn nhà tuềnh toàng, mỗi lần nhìn di ảnh của ông bà, bố mẹ Long lại buồn bã. Ảnh: T.H

“Lúc nào Long cũng buồn. Em ấy lặng lẽ hơn, khép kín hơn…”, cô Mai Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 8C, nghẹn giọng khi nhắc đến cậu học trò.

Ba năm trước, Long đã khóc đến cạn khô nước mắt khi lần lượt tiễn cha và mẹ về nơi chín suối. Cha mất vì đột quỵ, mẹ mất vì bạo bệnh. Nỗi đau mất cha mẹ còn chưa nguôi thì mới đây, tháng 8/2025, người thân cuối cùng là bà nội cũng bỏ em đi nốt.

Cứ thế, những mất mát nối tiếp nhau khiến tuổi thơ vốn đã khốn khó của Long càng thêm nặng trĩu.

Sau giờ học, Long tự làm mọi việc từ nấu cơm, giặt giũ… Ảnh: T.H

Bây giờ, trong căn nhà nhỏ ở bản Lạ, Long sống như chiếc bóng. Cả căn nhà trống trơn chỉ có một chiếc giường. Đầu giường là 4 di ảnh của ông bà, bố mẹ Long. Khung cảnh ấy khiến bất kỳ ai cũng phải rơi nước mắt.

Long nói trong tiếng nấc: “Cháu buồn lắm… Những người thân cứ lần lượt rời xa cháu. Giờ… cháu không còn ai nữa”.

Bà Lay Thị Búa (bác ruột duy nhất của Long) ở xã Yên Na, cách nhà Long khoảng 30km. Do hoàn cảnh nghèo khó, nhà lại có 4 miệng ăn nên bà cũng chẳng thể cáng đáng thêm một đứa cháu như Long. Tuy nhiên, mỗi tuần vài ba lần, bà Búa vẫn cố gắng đến ở cùng để Long bớt phần côi cút.

Người hàng xóm tốt bụng, anh Lô Minh Thành cũng thường qua ngủ cùng em. “Từ ngày bà nội của Long mất, tôi thường sang ngủ cùng cháu. Vừa động viên để cháu yên tâm, cũng là để căn nhà bớt hiu quạnh. Nhiều đêm thấy thằng bé nằm khóc, tôi thương quá mà không biết phải làm sao”, anh Thành chia sẻ.

Thấy Long ở một mình, những người hàng xóm thường xuyên sang động viên, chia sẻ để Long sớm vượt qua đau thương, cố gắng học tập tốt. Ảnh: T.H

Từ một đứa trẻ hồn nhiên, học hành chăm chỉ, Long như biến thành người khác. Sự mất mát quá lớn đã khoét vào trái tim em một khoảng trống không gì bù đắp được. Một mình Long vừa phải gồng mình chống chọi những nỗi đau thương, vừa phải tự chăm sóc bản thân mình.

Ông Trần Hưng Thái, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Lượng Minh, trăn trở: “Thầy cô ai cũng thương Long, chỉ mong Long được tấm lòng thơm thảo, hảo tâm đỡ đầu để em yên tâm học hết phổ thông, sau này có nghề nghiệp, tương lai”.

Chia sẻ với PV, Long cho biết, ước mơ của em là muốn trở thành một cầu thủ bóng chuyền. Nhưng ước mơ trong sáng và đơn giản này liệu có trở thành hiện thực khi cuộc sống hiện tại của em còn gập ghềnh và chông chênh thế?

Một tấm lòng nhân ái, một bàn tay sẻ chia hướng về phía Long, sẽ thắp lên niềm tin, động lực sống để em bước tiếp. Ảnh: T.H

Mùa mưa bão vừa qua, bản Lạ bị mưa lũ cô lập hoàn toàn; núi lở, nhà trôi, cái ăn cái mặc đều thiếu. Người dân trong bản thương em lắm, nhưng cũng lực bất tòng tâm khi chính họ còn chưa tự lo nổi cho mình.

Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, ông Nguyễn Văn Hòa, chia sẻ: “Năm 2022, khi mẹ cháu mất, chúng tôi đã hỗ trợ để Long được hưởng chính sách trẻ mồ côi. Nay bà nội mất, cháu bơ vơ hơn nữa. Địa phương đã kêu gọi giúp tổ chức tang lễ và hỗ trợ cháu đi học, nhưng số tiền ít ỏi lắm. Chúng tôi tha thiết mong cộng đồng chung tay giúp đỡ cháu Long”.

Long kém may mắn hơn chúng bạn, khi tuổi thơ sớm đối diện với những nỗi đau mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Ảnh: T.H

Một tấm lòng nhân ái, một bàn tay sẻ chia hướng về phía Long sẽ thắp lên niềm tin, động lực sống để em bước tiếp, dù dưới đôi chân còn quá gập ghềnh.

Bạn đọc giúp đỡ em Lay Cường Long có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.328 (em Lay Cường Long) Bạn đọc cũng có thể giúp đỡ trực tiếp cho em Long bằng cách liên hệ với bà Lay Thị Búa (bác ruột em Lay Cường Long): bản Na Pu, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0397571466