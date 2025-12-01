MS 2025.325

Trong phòng bệnh của khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức), bé Đàm Phương Dung (dân tộc Nùng, quê ở tổ 18, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng) với gương mặt non nớt hằn dấu đau đớn.

Cuộc đời của bé rẽ sang một hướng khác từ tháng 2/2020, khi bất ngờ xuất hiện những cơn mệt mỏi, co giật. Gia đình vội đưa con đến bệnh viện tỉnh rồi bàng hoàng nhận tin dữ: con mang trong não một khối u sọ hầu.

Ngay sau đó, bé được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Cũng từ đây, bé Dung bắt đầu hành trình chiến đấu với bệnh tật. Dung đã trải qua 7 cuộc phẫu thuật và ca mổ gần nhất vào tháng 10/2025.

Dù gia đình vét hết tài sản, bác sĩ dốc sức cứu chữa, nhưng khối u trong não của bé Dung vẫn liên tục tái phát. Lần phẫu thuật gần đây, vết mổ chảy dịch khiến thể trạng suy kiệt, kèm suy tuyến yên. Đau lòng hơn cả là con đã hoàn toàn mất thị lực.

Các bác sĩ cho biết, việc phẫu thuật chỉ có thể thực hiện khi vết thương khô lại, nhưng tiên lượng bệnh rất nặng. Dẫu vậy, bé Dung vẫn cố gắng trò chuyện, mỉm cười với mọi người, như cách để chống chọi với số phận khắc nghiệt.

Bé từng háo hức bước vào lớp 1 như bao đứa trẻ khác. Nhưng sang lớp 2, con buộc phải nghỉ học để nhập viện và mỗi ngày trôi qua, con lại phải chịu đựng những cơn đau.

Gia đình bé Dung là một hộ nghèo ở vùng núi Cao Bằng. Bố bé bán hàng thuê ở gần nhà, thu nhập bấp bênh. Từ khi con gái bị bệnh, mẹ bé là chị Lãnh Thị Thao phải ở nhà để chăm con và chăm mẹ chồng đã 70 tuổi. Dung còn một chị gái đang học lớp 10.

Bé Dung đã trải qua 7 cuộc phẫu thuật nhưng khối u liên tục tái phát khiến sự sống của con bị đe doạ từng ngày

Hơn 5 năm chữa bệnh cho con, số tiền gia đình chị Thao tích góp được không chỉ cạn sạch, mà còn phải vay nợ thêm hơn 200 triệu đồng. Đến cả căn nhà duy nhất gia đình chị đang ở cùng bố mẹ chồng cũng phải thế chấp để lấy tiền chữa bệnh cho con.

Đến nay, ngoài 1 triệu đồng trợ cấp tật nguyền hàng tháng của con, gia đình không còn bất kỳ nguồn lực nào để trang trải viện phí và chi phí sinh hoạt.

Sau quãng thời gian dài bám trụ bệnh viện cùng con gái, chị Thao mệt mỏi, sức khoẻ và tài chính đều kiệt quệ. Mỗi lần nhìn con quằn quại trong từng cơn đau, chị chỉ biết ôm lấy con mà khóc.

Chị nghẹn ngào: “Thấy con chịu đau đớn suốt ngày, vợ chồng tôi xót xa lắm. Mỗi lần con vào phòng mổ là mỗi lần chúng tôi thắp lên chút hy vọng. Nhưng rồi con vẫn phải gánh chịu đau đớn, nằm viện dài ngày như thế này… gia đình tôi không còn lo nổi nữa rồi”.

Tuổi thơ của bé Dung đã bị cướp mất bởi bệnh tật. Thời điểm này, gia đình kiệt quệ đến mức không biết còn gắng gượng được bao lâu, thậm chí nguy cơ mất cả căn nhà đang ở.

Thế nhưng trong bóng tối mịt mùng, đôi mắt ngây thơ của bé dường như vẫn nuôi hy vọng một ngày được nhìn thấy ánh sáng, khỏe mạnh trở về nhà. Bé Dung kiên cường giữa cơn đau, còn bố mẹ thì gắng gượng từng ngày để giữ lại sự sống cho con.

Tình cảnh của bé Dung lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Theo phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bé Đàm Phương Dung nhập viện trong tình trạng u sọ hầu tái phát, vết mổ chảy dịch, suy tuyến yên và mất thị lực hai bên. Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật nhiều lần.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện gia đình bé Dung đang rơi vào bế tắc và rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để con có cơ hội tiếp tục điều trị, níu giữ sự sống.

Bạn đọc giúp đỡ bé Đàm Phương Dung có thể gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.325 (bé Đàm Phương Dung) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp đến chị Lãnh Thị Thao (mẹ của bé Đàm Phương Dung): Tổ 18, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 0976736690.