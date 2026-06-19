Cơm rượu được nhiều gia đình sử dụng trong dịp Tết Đoan Ngọ với quan niệm mang lại lợi ích cho sức khỏe nhất là tim mạch. Vậy món ăn này có thực sự tốt cho tim, ngừa đột quỵ hay không và cần lưu ý gì khi sử dụng? (Lê Hương - Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Mỹ Dung - Trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Tim Tâm Đức (TPHCM) tư vấn:

Cơm rượu là món ăn truyền thống quen thuộc của người Việt trong dịp Tết Đoan Ngọ. Bên cạnh giá trị văn hóa, thực phẩm này cũng mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Trong 100g cơm rượu có khoảng 170 kcal, 4g protein, chứa nhiều vitamin nhóm B và các khoáng chất, đồng thời hầu như không chứa chất béo. Nhờ đó, đây được xem là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tương đối tốt.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ăn cơm rượu có thể phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tim mạch, đột quỵ là chưa chính xác. Cơm rượu không phải là thuốc và không có tác dụng điều trị các bệnh lý trên.

Cơm rượu chứa một lượng cồn đáng kể. Ảnh: V.C.B.

Dù vậy, quá trình lên men của cơm rượu tạo ra một số hoạt chất như lovastatin và ergosterol, có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Đây là yếu tố có lợi cho sức khỏe tim mạch và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, đột quỵ khi được kết hợp với chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Người mắc bệnh tim mạch có thể sử dụng cơm rượu nhưng cần ăn với lượng vừa phải. Bác sĩ khuyến nghị mỗi lần chỉ nên dùng khoảng 80-100g cả phần cái và nước, tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng dung nạp của từng người.

5 không khi dùng món này:

- Bất kỳ ai cũng không nên ăn nhiều cơm rượu do món này chứa cồn sinh ra từ quá trình lên men có thể gây cảm giác say hoặc khó chịu.

- Người có cơ địa dị ứng với men rượu không nên sử dụng.

- Trẻ nhỏ không nên ăn cơm rượu.

- Không nên ăn cơm rượu khi bụng đói để tránh kích ứng đường tiêu hóa, người mắc các bệnh lý dạ dày cần đặc biệt lưu ý.

- Không lái xe sau khi ăn, cơm rượu vẫn sinh ra nồng độ cồn trong hơi thở.

Bên cạnh đó, thời điểm phù hợp để thưởng thức cơm rượu là vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và hạn chế các tác động không mong muốn từ lượng cồn tự nhiên có trong món ăn.