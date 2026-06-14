Uống trà câu kỷ tử mỗi ngày có mang lại lợi ích sức khỏe hay có thể gây tác dụng phụ không? Xin chuyên gia tư vấn. (Phạm Thị Hoàn - Hà Nội).

Bác sĩ Hoàng Sầm - Viện Y học Bản địa Việt Nam tư vấn:

Trong kho tàng dược liệu phương Đông, câu kỷ tử (gọi tắt là kỷ tử) từ lâu được ví như “vàng đỏ” nhờ màu sắc đặc trưng cùng giá trị dinh dưỡng và dược tính cao. Loại quả nhỏ màu đỏ cam này không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món ăn, trà dưỡng sinh mà còn là vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi.

Theo y học cổ truyền, câu kỷ tử có vị ngọt, tính bình, quy vào ba kinh phế, can và thận. Đây là vị thuốc nổi tiếng với công năng tư bổ can thận, ích tinh, dưỡng huyết và làm sáng mắt. Nhờ những tác dụng này, câu kỷ tử thường được dùng trong các trường hợp cơ thể suy nhược kéo dài, đau mỏi lưng gối, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, giảm thị lực hoặc huyết hư.

Đặc biệt, Đông y cho rằng những người có biểu hiện can thận hư như tóc bạc sớm, cơ thể mệt mỏi, tinh thần suy giảm hoặc mắt khô mỏi có thể sử dụng câu kỷ tử để hỗ trợ bồi bổ sức khỏe.

Câu kỷ tử được ví như vàng đỏ trong Đông y. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài ra, vị thuốc này còn được dùng trong các trường hợp “nội nhiệt tiêu khát” - chứng bệnh có biểu hiện tương đồng với bệnh đái tháo đường theo cách gọi của y học hiện đại.

Không chỉ được dùng đơn lẻ, câu kỷ tử còn xuất hiện trong nhiều bài thuốc cổ truyền. Một trong những cách sử dụng phổ biến là ngâm rượu.

Bên cạnh đó, câu kỷ tử còn được phối hợp với sinh khương và nhục thung dung trong các bài thuốc bổ, hỗ trợ cải thiện tình trạng di tinh, suy nhược và giảm sút sinh lực.

Liều dùng thông thường của câu kỷ tử dao động từ 6-12g mỗi ngày, dưới dạng thuốc sắc, hoàn tán hoặc ngâm rượu. Hiện nay, nhiều người còn sử dụng loại quả này để pha trà, nấu cháo hoặc hầm cùng các món ăn nhằm tăng giá trị dinh dưỡng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với vị thuốc này. Những người có tỳ vị hư yếu, thường xuyên tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng hoặc phân sống nên thận trọng khi sử dụng vì có thể làm triệu chứng nặng hơn.

Câu kỷ tử có tác dụng làm ấm, tính nóng nên sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, từ đó khiến các triệu chứng sốt hoặc viêm nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.

Những người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp hay đang dùng thuốc chống đông máu không được khuyến khích dùng nếu chưa có sự tư vấn của bác sĩ chuyên môn.