Cholesterol là một chất béo được cơ thể sản xuất tự nhiên và cần thiết cho nhiều chức năng sinh lý. Tuy nhiên, khi nồng độ cholesterol trong máu tăng quá cao, chất này có thể tích tụ trong thành mạch, làm cản trở lưu thông máu và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Bên cạnh yếu tố di truyền, cholesterol cao thường liên quan đến lối sống kém lành mạnh như ăn uống thiếu cân đối, ít vận động, hút thuốc lá hoặc uống nhiều rượu bia.

Các chuyên gia khuyến nghị hạn chế chất béo bão hòa từ thực phẩm như thịt chế biến sẵn, phô mai, bơ và bánh ngọt, đồng thời tăng cường tiêu thụ rau củ và trái cây. Trong số đó, đậu bắp được chú ý nhờ khả năng hỗ trợ giảm cholesterol.

Đậu bắp là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt, nên được ăn thường xuyên. Ảnh minh họa: Clevelandclinic

Dược sĩ Abbas Kanani (đang làm việc tại Anh) cho biết một số nghiên cứu chứng minh đậu bắp có thể giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu, “Chất nhầy đặc giống gel trong đậu bắp có khả năng liên kết với cholesterol trong quá trình tiêu hóa, từ đó giúp cơ thể đào thải cholesterol ra ngoài”, ông giải thích.

Theo dược sĩ Kanani, các nghiên cứu trên động vật cũng ghi nhận kết quả tích cực: “Các nghiên cứu trên chuột cho thấy nồng độ cholesterol trong máu giảm sau khi chúng ăn nhiều chất béo có bổ sung bột đậu bắp”.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa sinh dinh dưỡng ghi nhận khi những con chuột béo phì ăn đậu bắp, cả nồng độ cholesterol và đường huyết đều giảm. Nhóm tác giả kết luận: “Kết quả của chúng tôi cho thấy đậu bắp có thể đóng vai trò như một liệu pháp dinh dưỡng đối với tình trạng tăng đường huyết và tăng mỡ máu”.

Ngoài ra, đậu bắp còn giàu vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tiểu đường, đột quỵ và bệnh tim.

Tuy nhiên, dược sĩ Kanani cũng lưu ý người mắc bệnh tiểu đường cần thận trọng khi bổ sung nhiều đậu bắp vào chế độ ăn. Theo vị dược sĩ, loại thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến tác dụng của metformin - loại thuốc thường được sử dụng trong điều trị đái tháo đường type 2.

Trường Y Harvard cũng đưa đậu bắp vào danh sách 11 thực phẩm có thể hỗ trợ giảm cholesterol “xấu” (LDL) nhờ hàm lượng calo thấp cùng lượng chất xơ hòa tan dồi dào.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), cholesterol cao thường không gây ra triệu chứng rõ rệt. Xét nghiệm máu là cách duy nhất để xác định chính xác tình trạng này. NHS cho biết nguy cơ cholesterol cao tăng lên ở người trên 50 tuổi, nam giới, phụ nữ đã mãn kinh. Tình trạng này cũng có thể mang tính di truyền.