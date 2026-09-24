Khoảng 11h20 ngày 24/9, tại đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện số 151 Nguyễn Xiển, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô (biển kiểm soát 35A-674.XX, 29E-820.XX, 18A-435.XX và một xe con chưa rõ BKS).
Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tại hiện trường, 3 chiếc ô tô bị hư hỏng, xe mang BKS 29E-820.XX màu đỏ bị nổ lốp sau, vỡ nát nhiều bộ phận và xoay ngược chiều trên đường.
Được biết, vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.