Những ngày gần đây, người tham gia giao thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) bắt đầu thấy hệ thống biển báo và vạch kẻ định khoảng cách được lắp đặt.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào sáng 24/9, tại chiều đường từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo và vạch kẻ tại 3 vị trí.

Tại mỗi vị trí có 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0, 50, 100, 150 và 200m. Tương ứng với các biển báo là những vạch sơn trên mặt đường để người điều khiển phương tiện ước lượng khoảng cách với xe phía trước.

Trong giờ cao điểm sáng 24/9, lượng phương tiện trên cầu Nhật Tân khá đông, các xe di chuyển chậm.

Ở chiều từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc lắp đặt biển báo và vạch sơn tại khu vực đầu cầu.

Một số vị trí giữa cầu và đầu cầu hướng vào nội thành đang tiếp tục được hoàn thiện.