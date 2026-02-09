Khoảng 4h sáng 9/2, một vụ tai nạn xảy ra tại Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, 4 ô tô lưu thông theo hướng Nam - Bắc, gồm 2 xe tải mang BKS 50E-343.XX, 89H-068.XX; 1 xe ô tô 7 chỗ BKS 51H-932.XX và 1 phương tiện chưa rõ biển kiểm soát. Khi đến địa điểm trên, các xe va chạm, tông vào đuôi nhau.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Sau va chạm, 1 xe ô tô không rõ biển kiểm soát đã rời khỏi hiện trường, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 3 xe ô tô hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc kéo dài.

Theo lãnh đạo Văn phòng quản lý đường bộ II.3, thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, mặt đường ẩm ướt. Sau vụ tai nạn, đơn vị phối hợp cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, phân luồng giao thông.

Đoạn tuyến cao tốc tại vị trí xảy ra tai nạn tắc đường theo chiều Nam - Bắc. Đơn vị quản lý vận hành tuyến đang phân luồng cho xe ra tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên.