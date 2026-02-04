Ngày 4/2, Cục CSGT cho biết, một vụ tai nạn đã xảy ra vào khoảng 10h50 cùng ngày tại Km78 cao tốc Hạ Long - Móng Cái, thuộc địa phận xã Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Theo đó, ô tô con mang BKS: 30M-941.19 do tài xế P.T.A. (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển theo hướng Hạ Long đi Móng Cái, đã đâm vào xe hút bụi mang BKS: 14CD-000.07 đang làm nhiệm vụ phía trước.

Xe hút bụi được xác định do tài xế N.V.T. (SN 1964, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Nhiều người tới hỗ trợ tài xế xe con thoát ra ngoài. Ảnh: Đ.X

Vụ tai nạn khiến tài xế P.T.A. bị gãy tay, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn. Tại hiện trường, 2 ô tô bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Chiếc xe hút bụi bị hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Đ.X

Nhận được tin báo, tổ CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu người bị nạn, phân luồng giao thông.

Theo lực lượng chức năng, kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn, ma túy cho thấy tài xế không vi phạm.

