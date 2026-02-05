Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 3h15 ngày 5/2, một vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô tải đã xảy ra trên cao tốc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển số 37C-565.XX do tài xế Nguyễn Văn H. (quê Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Khi đến Km238+700 (đoạn qua xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình), ô tô va chạm với xe tải mang biển số 43C-088.XX do tài xế Nguyễn H. (quê Đà Nẵng) điều khiển, di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 2 ô tô tải bị hư hỏng nặng, thùng hàng bị xé toạc, nhiều kiện hàng rơi xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

"Vụ việc không có thiệt hại về người, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông và hỗ trợ cứu hộ 2 phương tiện", đại diện Cục CSGT cho biết.

Cũng theo vị đại diện, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với cả 2 tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.