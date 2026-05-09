Phụ kiện ô tô ngày càng đa dạng, từ những món nhỏ giúp tăng tiện nghi đến các sản phẩm được quảng cáo là “nâng cao an toàn”. Tuy nhiên, tổ chức chuyên đánh giá sản phẩm Consumer Reports lại cho rằng những phụ kiện này có thể làm sai lệch cách xe bảo vệ người ngồi bên trong khi xảy ra va chạm.

Dưới đây là 4 loại phụ kiện ô tô mà người dùng được Consumer Reports khuyến cáo nên cân nhắc kỹ, thậm chí tránh sử dụng nếu không có chứng nhận tương thích rõ ràng.

Miếng đệm dây an toàn

Dây an toàn chỉ phát huy hiệu quả khi ôm sát cơ thể và nằm đúng vị trí: qua xương đòn, ngực và hông. Các miếng đệm vai, bộ điều chỉnh dây an toàn bán tràn lan trên thị trường có thể làm thay đổi vị trí hoặc độ căng của dây, từ đó ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ khi tai nạn xảy ra.

Vấn đề lớn nhất là người dùng gần như không có cách nào biết chắc sản phẩm nào an toàn, sản phẩm nào gây nhiễu hệ thống. Điều này càng đáng lo với các công nghệ dây an toàn thông minh, như hệ thống đa thích ứng trên xe Volvo, vốn được thiết kế để hoạt động chính xác theo dữ liệu người ngồi và tình huống va chạm. Vì vậy, chỉ dùng phụ kiện dây an toàn khi nhà sản xuất xe xác nhận tương thích.

Đệm ghế, đệm lưng ô tô

Consumer Reports chỉ ra hai rủi ro chính. Thứ nhất, đệm ghế có thể làm sai lệch cảm biến phát hiện người ngồi, khiến xe “hiểu nhầm” ghế phụ đang trống và vô hiệu hóa túi khí. Thực tế, không ít chủ xe Kia, Tesla hay Mazda từng phản ánh tình trạng túi khí hành khách không hoạt động chỉ vì một chiếc đệm lưng nhỏ.

Thứ hai, đệm ghế có thể khiến cơ thể người ngồi trượt khỏi vị trí tối ưu khi va chạm. Nguy cơ này càng rõ rệt với các loại đệm xoay hỗ trợ lên xuống xe. Nếu thực sự cần ghế xoay, giải pháp an toàn nhất vẫn là chọn xe được nhà sản xuất trang bị sẵn, thay vì can thiệp vào hệ thống an toàn nguyên bản.

Bọc vô lăng

Không phải mọi bọc vô lăng đều nguy hiểm, nhưng chỉ cần một khả năng nhỏ làm cản trở túi khí vô lăng bung đúng cách, việc sử dụng đã trở nên “không đáng”. Ngoài ra, một số loại bọc quá trơn hoặc quá dày còn làm giảm cảm giác lái, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát xe.

Consumer Reports cũng lưu ý bọc vô lăng quá chật có thể làm hỏng bề mặt vô lăng theo thời gian. Nếu mục đích chỉ là chống nóng khi đỗ xe ngoài trời, tấm che nắng phản quang cho kính lái là giải pháp an toàn và hiệu quả hơn nhiều.

Bộ mở rộng giá đỡ cốc

Nghe có vẻ tiện lợi cho những chai nước cỡ lớn, nhưng đây lại là phụ kiện tiềm ẩn rủi ro cao. Chỉ cần phần mở rộng lỏng lẻo, chai nước rơi xuống và lăn vào khu vực bàn đạp phanh, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Consumer Reports khuyến nghị nên dùng chai vừa khít với giá đỡ nguyên bản, hoặc đặt chai lớn ở hộc cửa, ghế phụ. Đồng thời, tránh để chai nhựa dưới nắng gắt trong xe vì nguy cơ biến dạng, thôi nhiễm nhựa và thậm chí tiềm ẩn cháy nổ dù hiếm gặp nhưng không thể xem nhẹ.

