Trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại các đô thị với nền nhiệt cao, ô tô đời cũ thường bộc lộ nhiều hạn chế như điều hòa kém sâu, khả năng cách nhiệt thấp hay nội thất nhanh xuống cấp. Khoang xe kém mát khiến không chỉ tài xế mà hành khách cũng khó chịu, nhất là trong những chuyến đi dài.

Trời nắng nóng làm nhiệt độ trong cabin tăng cao, khiến hệ thống điều hoà hoạt động quá sức. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Theo các tài xế giàu kinh nghiệm, dù là xe cũ, hệ thống điều hoà yếu nhưng nếu biết cách và sử dụng một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ cải thiện đáng kể khả năng chống nóng của xế cưng:

Dán phim cách nhiệt đạt chuẩn

Việc dán phim cách nhiệt là giải pháp quan trọng hàng đầu đối với người sử dụng ô tô tại Việt Nam. Với xe đời cũ, kính lái và các cửa kính thường không có lớp chống tia UV hoặc cách nhiệt tốt như các mẫu xe mới.

Một bộ phim cách nhiệt chất lượng có thể giảm đáng kể lượng nhiệt truyền vào cabin, đồng thời hạn chế tia cực tím gây hại cho da và nội thất. Với phim cách nhiệt cũ, kém chất lượng hầu như chỉ cản được ánh sáng chứ ít làm giảm nhiệt do nắng nóng.

Chủ xe nên ưu tiên phim có độ truyền sáng phù hợp để đảm bảo tầm nhìn, đặc biệt ở kính lái. Dù chi phí ban đầu không nhỏ, nhưng hiệu quả lâu dài về sự thoải mái và bảo vệ nội thất là rất đáng cân nhắc.

Dán phim cách nhiệt đạt chuẩn là cách giảm nhiệt hiệu quả cho ô tô trong mùa nắng nóng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hoà

Hệ thống điều hòa trên xe cũ thường hoạt động kém hiệu quả theo thời gian. Do đó, việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ là rất cần thiết, bao gồm vệ sinh dàn lạnh, dàn nóng, thay lọc gió cabin và kiểm tra gas điều hòa.

Thực tế, trong nhiều trường hợp, chỉ cần thay thế vệ sinh lọc gió quá bẩn hoặc nạp lại gas là khả năng làm mát đã được cải thiện rõ rệt. Nếu điều hòa xuống cấp nặng, chủ xe nên kiểm tra và cân nhắc thay thế một số bộ phận như lốc điều hoà, đường ống, giàn nóng... để đảm bảo hiệu suất.

Vệ sinh hoặc thay thế lọc gió điều hoà là việc làm đơn giản nhưng có thể cải thiện đáng kể hiệu suất làm mát của xe. Ảnh: Otohui

Che chắn xe khi đỗ ngoài trời

Đỗ xe trực tiếp dưới nắng là nguyên nhân khiến nhiệt độ trong cabin có thể tăng lên tới 60-70 độ C vào mùa hè. Với xe đời cũ, điều này càng nghiêm trọng do khả năng cách nhiệt kém.

Nếu không có điều kiện đỗ trong hầm hoặc dưới mái che, người dùng nên trang bị bạt phủ xe hoặc ít nhất là tấm chắn nắng kính lái. Ngoài ra, có thể tận dụng các vị trí có bóng râm tự nhiên, xoay đầu xe tránh ánh nắng trực diện để giảm hấp thụ nhiệt.

Ngoài ra, các bề mặt như vô-lăng, ghế da hay táp-lô thường hấp thụ nhiệt mạnh hơn. Chủ xe có thể sử dụng áo phủ ghế, bọc vô-lăng hoặc thảm chống nóng cho táp-lô để giảm cảm giác bỏng rát khi vừa vào xe. Đối với xe sử dụng ghế da cũ, việc dưỡng da định kỳ còn giúp hạn chế tình trạng nứt nẻ do nhiệt độ cao.

Phủ bạt, che chắn các bộ phận như kính chắn gió, cửa sổ trời giúp bảo vệ chiếc xe tốt hơn dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thông gió cho xe trước khi bật điều hòa

Một mẹo đơn giản nhưng ít người để ý là mở toàn bộ cửa xe rồi đóng mở cửa trong vài phút trước khi bật điều hòa. Hành động nhỏ này giúp đẩy luồng khí nóng tích tụ ra ngoài, giúp khoang lái giảm nhiệt đáng kể. Sau đó mới bật điều hòa ở mức cao để làm mát nhanh cabin.

Ngoài ra, đối với các dòng xe cũ thường xuyên làm việc ngoài trời, việc lắp thêm quạt phụ (loại dùng điện 12V) cũng giúp tăng khả năng lưu thông không khí và làm mát trong xe, đặc biệt với các xe không thiết kế cửa gió ở hàng ghế sau.

Để chế độ lấy gió phù hợp

Cuối cùng, thói quen sử dụng cũng đóng vai trò quan trọng. Người lái nên khởi động xe trước vài phút để điều hòa hoạt động ổn định trước khi di chuyển. Lúc này, nên để chế độ lấy gió ngoài để nhanh chóng đẩy hơi nóng ra ngoài. Khi đi đường dài, điều chỉnh về chế độ lấy gió trong để tăng hiệu quả làm mát, tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, chủ xe nên bảo dưỡng tổng thể định kỳ, từ hệ thống làm mát động cơ, hệ thống lọc không khí, đến gioăng cửa... giúp hạn chế nhiệt xâm nhập vào khoang cabin.

Gia cố vật liệu chống nóng cho xe có cửa sổ trời

Cửa sổ trời mang lại sự thoáng đãng và cảm giác cao cấp, nhưng cũng là “điểm hứng nắng” khiến cabin nóng lên nhanh hơn. Vào mùa hè, ánh nắng chiếu trực tiếp qua kính trần có thể làm nội thất tăng nhiệt rõ rệt, gây khó chịu ngay khi bước vào xe.

Gia cố vật liệu chống nóng cho xe có cửa sổ trời. Ảnh: Anh Lượng

Để khắc phục, chủ xe có thể dán phim cách nhiệt loại tốt cho kính trần hoặc gia cố thêm rèm che, tấm chắn nắng cho bộ phận này. Những giải pháp này giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ, đồng thời hỗ trợ điều hòa hoạt động hiệu quả hơn.

Không để vật dụng dễ cháy nổ trong xe

Khi đỗ xe ngoài trời nắng nóng, nhiệt độ cao có thể gây nguy hiểm nếu để các vật dụng như bật lửa, pin dự phòng, nước ngọt có ga hay đồ điện tử… bên trong. Những vật này có nguy cơ hư hỏng, biến dạng, thậm chí phát nổ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đây là lưu ý quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.

Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng gay gắt, việc tối ưu khả năng chống nhiệt cho xe, nhất là các dòng ô tô đời cũ giúp khoang cabin dễ chịu hơn, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Các giải pháp kể trên không tốn kém, nhưng đủ để tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm hàng ngày.

(Tổng hợp)

