Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2018 và đã trải qua hai thế hệ, Ford Ranger Raptor luôn được xem là biểu tượng “siêu bán tải” dành cho những khách hàng mê off-road và phong cách xe Mỹ.

Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, mẫu xe này lại phải sử dụng chung khối động cơ dầu 2.0L Bi-Turbo với bản Ranger Wildtrak, một lựa chọn hợp lý về kinh tế nhưng chưa đủ "đã" với nhóm khách hàng chơi xe hiệu năng cao.

Ford Ranger Raptor 2026 sẽ chuyển sang sử dụng động cơ xăng V6 3.0L Ecoboost. Ảnh: Ngô Minh

Thực tế, động cơ dầu 2.0L Bi-Turbo có ưu điểm vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và mô-men xoắn tốt cho nhu cầu off-road. Song, với những người đã bỏ ra hơn 1,3 tỷ đồng để sở hữu một chiếc Ranger Raptor, cảm giác tăng tốc chưa thực sự bốc, cùng âm thanh động cơ thiếu phấn khích, vẫn là điểm trừ khó chấp nhận.

Chính vì lý do này, Ford Việt Nam đã quyết định khai tử phiên bản máy dầu, thay thế bằng Ranger Raptor sử dụng động cơ xăng V6 3.0L EcoBoost và chính thức bán ra từ giữa tháng 5/2026.

Về thông số, động cơ xăng V6 3.0L Ecoboost trên Ranger Raptor 2026 cho công suất xấp xỉ 392 mã lực và mô-men xoắn 583 Nm. Con số này vượt trội hoàn toàn so với bản máy dầu 2.0L Bi-Turbo trước đây (207 mã lực, 500 Nm). Sự thay đổi này không chỉ giúp xe loại bỏ gần như hoàn toàn độ trễ của máy dầu mà còn mang lại khả năng bứt tốc tức thời.

Tổng thể thiết kế nội ngoại thất của Ford Ranger Raptor 2026 không thay đổi so phiên bản cũ. Ảnh: Ford Việt Nam

Không dừng lại ở động cơ, Ranger Raptor 2026 còn được trang bị hệ thống van xả chủ động với 4 chế độ âm thanh. Hệ thống giảm xóc FOX thế hệ mới và hệ thống Trail Control để đi địa hình phức tạp ở tốc độ thấp mà không cần dùng đến chân ga và phanh là những thứ có trên Raptor mới. Nội thất không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng được nâng cấp tiện nghi với dàn âm thanh Bang & Olufsen 12 loa và camera 360 độ.

Đổi lại, cái giá mà người mua Ford Ranger Raptor 2026 phải trả là không hề nhỏ. Động cơ xăng 3.0L đồng nghĩa mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn rõ rệt so với máy dầu 2.0L, kéo theo chi phí vận hành tăng mạnh.

Chưa kể, thuế tiêu thụ đặc biệt áp cho động cơ dung tích lớn khiến giá bán Ranger Raptor 2026 tăng gần 150 triệu đồng, lên mức 1,448 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các chi phí lăn bánh, con số thực tế dễ dàng vượt mốc 1,6 tỷ đồng.

Động cơ xăng dung tích lớn 3.0L khiến giá bán của Ford Ranger Raptor 2026 bị tăng thêm gần 150 triệu đồng. Ảnh: Ford Việt Nam

Tại Việt Nam, việc bỏ ra hơn 1,6 tỷ đồng cho một chiếc "xe bán tải" vẫn là một rào cản tâm lý cực lớn. Dù được hưởng lệ phí trước bạ thấp (6–7,2%), Ranger Raptor vẫn bị xếp vào nhóm xe tải với niên hạn sử dụng 25 năm, đồng thời chịu nhiều hạn chế khi lưu thông ở các tuyến đường cấm xe tải hoặc phân làn cứng trên cao tốc. Điều này cũng gây ra những bất tiện không nhỏ cho chủ xe.

Trong cùng tầm tiền, người mua hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu xe SUV tiện nghi và đa dụng hơn như Ford Everest Platinum 2.0L 10AT 4X4 (1,440 tỷ đồng) hay Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ (1,429 tỷ đồng). Điều này càng khiến Ranger Raptor 2026 được định vị rõ ràng không phải xe phục vụ công việc, mà là "đồ chơi" đắt tiền, thể hiện cá tính mạnh mẽ của giới nhà giàu đam mê off-road.

Xét về đối thủ, Ford Ranger Raptor 2026 gần như ở thế "độc cô cầu bại" trong phân khúc bán tải cỡ trung hiệu suất cao. Các phiên bản thể thao như Mitsubishi Triton Athlete hay Nissan Navara Pro-4X đều chỉ là các bản độ ngoại hình, tinh chỉnh nhẹ hệ thống treo, sử dụng động cơ tiêu chuẩn và nằm ở tầm giá dưới 1 tỷ đồng, chưa đủ tầm để cạnh tranh trực tiếp về mặt sức mạnh và trang bị chuyên dụng.

Trong khi, Toyota Hilux GR Sport hiện chưa được phân phối chính hãng. Còn Jeep Gladiator lại có mức giá cao hơn gấp đôi, từ 3,7-4,2 tỷ đồng. Thế nên, đối thủ thực sự của Ranger Raptor 2026, nghịch lý thay lại chính là sự cân nhắc của khách hàng khi đứng trước lựa chọn các mẫu xe SUV 7 chỗ đa dụng và tiện nghi hơn trong cùng tầm giá.

Nhìn chung, Ford Ranger Raptor 2026 V6 3.0L là một mẫu xe mang tính biểu tượng, sinh ra không dành cho số đông. Đây là lời khẳng định vị thế của Ford trên sân chơi off-road, nhắm thẳng tới nhóm khách hàng dư dả tài chính, thích khác biệt và sẵn sàng trả giá để có được cảm xúc sau vô-lăng.

