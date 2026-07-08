Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) chỉ ra 4 sai lầm thường gặp khi người dân sử dụng mỡ lợn.

Rán mỡ quá kỹ, để tóp mỡ cháy sậm: Nhiều người thích rán đến khi tóp mỡ vàng sậm, thậm chí hơi khét mới thấy thơm. Thực tế, khi chất béo bị đun quá lâu ở nhiệt độ cao, nhất là trên 190 độ C, mỡ dễ bị oxy hóa, giảm chất lượng và có thể tạo ra các chất không có lợi cho tế bào. Cách tốt hơn là rán lửa vừa, khi tóp mỡ vàng nhạt thì vớt ra, không nên để cháy sậm.

Đựng mỡ nóng vào lọ nhựa: Mỡ vừa rán xong có nhiệt độ cao, thường trên 100 độ C. Nếu đổ ngay mỡ vào hũ nhựa, nhiệt độ cao cộng với môi trường chất béo có thể làm tăng nguy cơ thôi nhiễm các chất không mong muốn từ nhựa. Bạn nên dùng lọ thủy tinh, hũ sành hoặc sứ sạch; để mỡ nguội bớt rồi mới rót vào.

Nhiều gia đình có thói quen đựng mỡ nóng trong lọ, hộp nhựa. Ảnh: Nguyễn Miên

Để mỡ quá lâu ở nhiệt độ phòng: Mỡ tiếp xúc với không khí, ánh sáng và nhiệt độ cao dễ bị oxy hóa, ôi khét, đổi màu, đổi mùi. Khi mỡ đã có mùi lạ, vị khét hoặc màu bất thường thì bạn không nên tiếc mà dùng tiếp. Mỡ sau khi rán cần được đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Rán một lần để ăn cả tháng: Kể cả khi để trong tủ lạnh, mỡ lợn vẫn có thể giảm chất lượng theo thời gian. Tốt nhất bạn chỉ nên rán lượng vừa đủ dùng trong khoảng 2-3 tuần, không nên tích trữ quá nhiều. Với thực phẩm, “để dành cho tiện” đôi khi lại thành “để dành nguy cơ”.

Những nhóm người cần thận trọng

Tiến sĩ Giang cũng nhấn mạnh, cơ thể mỗi người hoàn toàn khác nhau. Loại thực phẩm phù hợp với người lao động chân tay khỏe mạnh nhưng lại không phù hợp với người đang có bệnh lý chuyển hóa.

Đặc biệt, những người bị rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, thừa cân béo phì không nên tự ý tăng ăn mỡ lợn. Chế độ ăn của nhóm bệnh lý nền cần được cá thể hóa bởi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, dựa trên xét nghiệm và tình trạng sức khỏe cụ thể.