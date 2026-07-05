Lạc là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm của người Việt đồng thời cũng là món ăn khoái khẩu không thể thiếu của đại đa số tín đồ bóng đá mỗi khi theo dõi các trận cầu đỉnh cao như World Cup.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, cho biết, giá trị lớn nhất của hạt lạc không nằm ở việc chữa bệnh mà là nguồn dinh dưỡng chất lượng nếu được sử dụng hợp lý.

Hạt lạc mang nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Hồng Hải

Hạt lạc chứa khoảng 40-50% dầu, phần lớn là các acid béo không no tốt cho cơ thể, đặc biệt là acid oleic và acid linoleic. Bên cạnh đó, nguồn thực phẩm bình dân này còn giàu protein, vitamin E, folate, magie, kali cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như resveratrol hay phytosterol.

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh việc bổ sung các loại hạt, bao gồm cả lạc, với một hàm lượng vừa phải trong thực đơn hằng ngày sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, đồng thời nâng cao chất lượng tổng thể của chế độ ăn.

Phát hiện này đã thay đổi hoàn toàn quan niệm định kiến trước đây cho rằng cứ thực phẩm chứa nhiều dầu thì đều không tốt cho sức khỏe.

Song song đó, một hiểu lầm phổ biến khác là ăn lạc gây "nóng trong" khiến cơ thể nổi mụn. Thực tế, chưa hề có bằng chứng khoa học nào chứng minh hạt lạc có tính nóng.

“Hiện tượng đầy bụng, khó tiêu hay nổi mụn xảy ra khi ăn quá nhiều lạc rang muối, lạc chiên hoặc các món chế biến nhiều gia vị. Nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ một chế độ ăn nạp quá mức chất béo và năng lượng, chứ không do đặc tính của lạc”, Tiến sĩ Phương thông tin.

Dù lạc là "vua dinh dưỡng", Tiến sĩ Phương lưu ý hai nhóm người bắt buộc phải hạn chế hoặc tránh xa loại hạt này.

Đầu tiên và nguy hiểm nhất là những người có cơ địa dị ứng với lạc. Đây được đánh giá là một trong những tình trạng dị ứng thực phẩm nghiêm trọng hàng đầu, có khả năng diễn tiến nặng dẫn đến sốc phản vệ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Nhóm thứ hai cần thận trọng là những người béo phì hoặc đang cần kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt. Vì lạc là thực phẩm rất giàu năng lượng, việc tiêu thụ không kiểm soát sẽ vô tình làm phản tác dụng, khiến mục tiêu giảm cân thất bại và gây áp lực xấu lên sức khỏe.