Chuyên gia dinh dưỡng Sue-Ellen Anderson-Haynes (Mỹ), cho biết thực phẩm bổ sung như dầu cá có thể hữu ích nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ có tác dụng hỗ trợ, không phải giải pháp chữa bách bệnh.

Thời điểm tốt nhất

Theo các chuyên gia, nguyên tắc quan trọng nhất là uống dầu cá vào thời điểm thuận tiện để duy trì đều đặn mỗi ngày và luôn dùng cùng bữa ăn. Chuyên gia dinh dưỡng Marisa Moore tại Atlanta (Mỹ) đánh giá sự nhất quán là yếu tố quyết định để nhận được lợi ích từ thực phẩm bổ sung này, bất kể uống vào bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối.

Chuyên gia dinh dưỡng Dawn Jackson Blatner tại Chicago (Mỹ) giải thích dầu cá được hấp thu tốt nhất khi dùng cùng bữa ăn có chứa chất béo như trứng, quả bơ, các loại hạt, dầu ô liu hoặc cá hồi.

Ngoài dầu cá, bạn có thể hấp thụ omega-3 từ một số thực phẩm khác như cá hồi, cá mòi...

Lợi ích của dầu cá

Dầu cá chứa hai loại axit béo omega-3 là EPA và DHA, vốn có nhiều trong các loại cá nước lạnh như cá ngừ, cá thu và hải sản có vỏ. EPA và DHA có thể giảm triglyceride (một dạng chất béo) và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu công bố năm 2025 cho thấy dầu cá có tác động tích cực đến cholesterol toàn phần.

Đối với não bộ, DHA đóng vai trò quan trọng trong chức năng nhận thức, duy trì thị lực khỏe mạnh. Đồng thời, omega-3 hỗ trợ cơ thể tạo ra các hợp chất tham gia vào quá trình giảm viêm.

Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy dầu cá có thể ngăn ngừa sự phát triển của viêm khớp dạng thấp. Trong khi đó, nghiên cứu năm 2026 trên bệnh nhân chạy thận nhân tạo ghi nhận những người dùng dầu cá mỗi ngày có nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc phải cắt cụt chi do bệnh tim mạch thấp hơn 43%.

Tác dụng phụ

Dầu cá có thể gây một số tác dụng phụ nhẹ như hôi miệng, ợ nóng, buồn nôn hoặc tiêu chảy.

Chuyên gia Anderson-Haynes lưu ý dầu cá có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, vì vậy không nên dùng nếu đang sử dụng thuốc làm loãng máu. Theo Mayo Clinic, người đang dùng các loại thuốc, thảo dược hoặc thực phẩm bổ sung có tác dụng chống đông cũng nên tránh sử dụng dầu cá.

Dầu cá cũng có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc điều trị huyết áp, thuốc tránh thai và vitamin E.

Nếu không muốn dùng dầu cá, bạn có thể hấp thụ omega-3 bằng việc thưởng thức các loại cá. Chuyên gia Moore khuyến nghị nên ăn hai bữa hải sản giàu omega-3 mỗi tuần, ưu tiên cá hồi, cá thu, cá mòi để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.