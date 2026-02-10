Gần đây, theo China Times, có một số quan điểm cho rằng dầu thực vật không tốt cho sức khỏe, mọi người nên quay lại sử dụng mỡ lợn. Trước tranh luận này, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng mỡ lợn không xấu nhưng cũng không nên xem là lựa chọn tối ưu để dùng hằng ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Trung Quốc), mỡ lợn có những ưu điểm rõ ràng khi nấu nướng. Đây là loại chất béo có khả năng chịu nhiệt cao và độ ổn định tốt, phù hợp với các phương pháp chế biến ở nhiệt độ cao như xào nhanh lửa lớn hoặc chiên rán. Khi đun nóng, mỡ lợn ít tạo ra khói dầu có hại như một số loại dầu thực vật, cũng khó bị oxy hóa hay biến chất. Ngoài ra, mùi thơm đặc trưng của mỡ lợn giúp món ăn đậm đà và hấp dẫn hơn.

Mỡ lợn có thể dùng để chế biến nhiều món ăn ngon. Ảnh: China Times

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của mỡ lợn nằm ở hàm lượng chất béo bão hòa cao (khoảng 40%) so với dầu ô-liu (15%). Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa trong thời gian dài có thể làm tăng cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (cholesterol “xấu”), từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Vì lý do này, chuyên gia không khuyến nghị người cao tuổi, người thuộc nhóm “ba cao” (cao huyết áp, cao đường huyết, cao mỡ máu) hoặc những người đang kiểm soát cân nặng sử dụng mỡ lợn mỗi ngày.

Từ góc độ dinh dưỡng, chuyên gia Tăng nhấn mạnh rằng không có loại dầu ăn hay mỡ nào là hoàn hảo, sử dụng quá nhiều, đều có thể dẫn đến tăng cân.

Giải pháp hợp lý nhất là luân phiên sử dụng các loại dầu mỡ tùy theo phương pháp nấu ăn. Với các món cần nhiệt độ cao như xào lửa lớn hoặc chiên ngập dầu, bạn có thể dùng mỡ lợn nhưng cần kiểm soát tần suất, tránh dùng thường xuyên. Đối với các món trộn nguội hoặc chế biến ở nhiệt độ thấp, nên ưu tiên dầu ô-liu hoặc dầu hạt lanh để giảm lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể.

Một điểm đáng chú ý khác là không nên cho rằng mỡ lợn “xấu hơn” tất cả các loại chất béo động vật khác. Bác sĩ chuyên về giảm cân Tiêu Tiệp Kiện chia sẻ rằng ông gặp những bệnh nhân vì muốn ăn uống lành mạnh nên tránh mỡ lợn và chuyển sang dùng bơ. Tuy nhiên, xét về chỉ số làm tăng cholesterol, bơ thậm chí còn cao hơn mỡ lợn. Cụ thể, chỉ số trên của mỡ lợn khoảng 40-45, trong khi bơ lên tới 47-50 tức là hàm lượng chất béo bão hòa rất cao.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc bạn có thể yên tâm ăn mỡ lợn mỗi ngày. Các chuyên gia đều thống nhất rằng chất béo bão hòa, dù đến từ nguồn nào, cũng không nên tiêu thụ quá mức. Mỡ lợn có thể là một lựa chọn trong căn bếp nhưng chỉ nên xuất hiện đúng lúc, đúng cách và với tần suất hợp lý, thay vì trở thành loại chất béo sử dụng thường xuyên.