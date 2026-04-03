Tôi được chẩn đoán tiền đái tháo đường và được bác sĩ khuyến cáo cần giảm cân. Gần đây, tôi uống nước lá ổi với mục đích giảm mỡ và kiểm soát đường huyết nhưng thường xuyên bị cồn cào, khó chịu trong bụng. Xin chuyên gia tư vấn liệu tôi có nên tiếp tục sử dụng không? (Thu Hà - 41 tuổi, Văn Quán, Hà Nội).

Bác sĩ Dương Minh Tuấn - Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tư vấn:

Lá ổi là dược liệu quen thuộc trong dân gian và y học cổ truyền, thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Gần đây, nhiều người truyền tai nhau việc uống nước lá ổi có thể giúp giảm cân, thậm chí “đánh tan mỡ bụng”. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của phương pháp này vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

Theo các chuyên gia, lá ổi chứa nhiều hoạt chất sinh học như flavonoid, polyphenol, carotenoid và tannin. Trong đó, quercetin là một loại flavonoid có khả năng làm chậm hấp thu carbohydrate, từ đó góp phần kiểm soát đường huyết sau ăn. Một số thành phần khác cũng có thể hỗ trợ chuyển hóa, giảm cholesterol máu. Tuy nhiên, những tác động này chủ yếu mang tính hỗ trợ, chưa đủ bằng chứng để khẳng định lá ổi có thể giúp giảm cân rõ rệt.

Lá ổi không phải liều thuốc tự nhiên an toàn tuyệt đối. Ảnh: Hoa Linh.

Trên thực tế, lá ổi gần như không chứa calo, nên việc uống nước lá ổi có thể giảm tổng năng lượng nạp vào nếu thay thế các loại đồ uống nhiều đường. Tuy vậy, giảm cân bền vững vẫn phụ thuộc vào chế độ ăn tổng thể và mức độ vận động, chứ không thể trông chờ vào một loại nước uống đơn lẻ.

3 tác hại của nước lá ổi:

Gây táo bón: Do lá ổi có vị đắng và tính “sáp”, thường dùng trong điều trị tiêu chảy, người dân không nên lạm dụng. Uống quá nhiều có thể gây táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa.

Làm nặng triệu chứng đau dạ dày: Không nên uống nước lá ổi khi bụng đói vì có thể gây cồn ruột, khó chịu. Người có bệnh dạ dày càng cần tránh, do loại nước này có thể kích thích niêm mạc, làm triệu chứng nặng hơn.

Tăng nguy cơ hạ đường huyết: Người đang dùng thuốc hạ đường huyết cần thận trọng vì lá ổi có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết hoặc gây tương tác thuốc. Bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là type 1, không nên sử dụng lá ổi như một phương pháp điều trị thay thế.

Bạn chỉ nên dùng nước lá ổi khi cần hỗ trợ trong một kế hoạch kiểm soát cân nặng toàn diện, bao gồm ăn uống hợp lý, tăng cường vận động và theo dõi sức khỏe định kỳ. Dược liệu tự nhiên không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối và việc sử dụng cần có hiểu biết để tránh những hệ lụy không mong muốn.