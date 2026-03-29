Khoai tây làm tăng đường huyết sau bữa ăn

Theo nghiên cứu của Đại học Ninh Ba (Trung Quốc), khoai tây có thể làm tăng đường huyết giống như các thực phẩm giàu carbohydrate khác. Đây là loại củ chứa nhiều tinh bột, vì vậy hàm lượng carbohydrate cao hơn so với các loại rau không chứa tinh bột như bông cải xanh. Khi được tiêu hóa, carbohydrate trong khoai tây chuyển hóa thành năng lượng, đồng thời làm tăng đường huyết.

Cách chế biến ảnh hưởng đến đường huyết

Phương pháp nấu khoai tây có thể tạo ra sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng đến đường huyết. Nghiên cứu cho thấy nướng hoặc quay bằng lò vi sóng có thể tạo chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn so với luộc, chiên rán. Ngoài ra, hấp hoặc để nguội khoai tây sau khi nấu có thể làm thay đổi cấu trúc tinh bột theo hướng có lợi hơn, từ đó góp phần giảm chỉ số GI.

Cách chế biến khoai tây ảnh hưởng nhiều đến đường huyết của người ăn. Ảnh: Ban Mai

Ăn quá nhiều khoai tây có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo Verywell Health, việc tiêu thụ khoai tây quá mức, đặc biệt là các món như khoai tây chiên, có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Cụ thể, 3 phần khoai tây chiên bổ sung mỗi tuần (300g) khiến nguy cơ mắc tiểu đường type 2 tăng 20%. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy việc ăn từ 5 phần khoai tây chiên (500g) trở lên mỗi tuần làm tăng 27% nguy cơ so với việc hiếm khi ăn. Ngược lại, thay thế khoai tây bằng ngũ cốc nguyên hạt có thể giảm nguy cơ này khoảng 19%.

Cách ăn khoai tây lành mạnh

Nấu chín khoai tây rồi để nguội: Tinh bột kháng là dạng carbohydrate không bị chuyển hóa thành glucose trong quá trình tiêu hóa, nên ít ảnh hưởng đến đường huyết. Khoai tây đã nấu chín rồi để nguội thường chứa nhiều tinh bột kháng hơn so với khi còn nóng. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy phụ nữ ăn khoai tây nguội có mức đường huyết và insulin thấp hơn trong khoảng 15-30 phút sau ăn so với ăn khoai luộc nóng.

Kết hợp thực phẩm giúp ổn định đường huyết: Ăn khoai tây cùng các thực phẩm khác có thể giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Khi kết hợp khoai với thực phẩm giàu protein, quá trình tiêu hóa carbohydrate diễn ra chậm lại, từ đó hạn chế mức tăng đột ngột của đường huyết sau bữa ăn. Bên cạnh đó, chất xơ cũng góp phần làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Ăn điều độ là yếu tố quan trọng: Bạn không cần phải loại bỏ khoai tây khỏi chế độ ăn nhưng cần chú ý đến lượng tiêu thụ. Một số chuyên gia khuyên người lớn nên ăn khoảng 100g mỗi ngày hoặc ít hơn. Xu hướng chung cho thấy tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt ở dạng chiên, có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Vì vậy, để hạn chế tác động đến đường huyết, bạn cần quan tâm đến lượng ăn, cách chế biến và sự kết hợp thực phẩm trong bữa ăn, thay vì chỉ tập trung vào khoai tây.