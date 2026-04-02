Các chuyên gia tại Đại học Anglia Ruskin (Anh) cho biết măng có giá thành rẻ nhưng lại chứa nhiều protein, chất xơ, là nguồn cung cấp vitamin tự nhiên. Nhóm tác giả phát hiện thực phẩm này có thể cải thiện đường huyết và lipid - loại chất béo có trong máu.

Theo The Sun, việc kiểm soát tốt đường huyết đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh tiểu đường trong khi duy trì mức lipid hợp lý giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Kết quả từ các thử nghiệm trên người ghi nhận ăn măng mang lại những kết quả sức khỏe tích cực, bao gồm kiểm soát đường huyết tốt hơn, cải thiện mỡ máu, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và tăng hoạt động chống viêm. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể phản ứng hiệu quả hơn trước tình trạng viêm khi bạn bị chấn thương hoặc nhiễm trùng.

Bạn cần thận trọng khi chế biến măng để tận dụng lợi ích, hạn chế nguy cơ ngộ độc. Ảnh: Ban Mai

Những lợi ích trên được cho là xuất phát từ thành phần dinh dưỡng phong phú của măng, bao gồm protein, axit amin, carbohydrate, khoáng chất và vitamin. Ngoài ra, các phân tích trong phòng thí nghiệm còn cho thấy măng có tác dụng như men vi sinh, góp phần thúc đẩy vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Một điểm đáng chú ý khác là các hợp chất trong măng có khả năng ức chế sự hình thành furan và giảm tạo acrylamide - những chất độc có thể phát sinh khi thực phẩm được chiên hoặc nướng ở nhiệt độ cao. Phát hiện này mở ra tiềm năng sử dụng măng để giúp tăng độ an toàn cho một số loại thực phẩm chế biến.

Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng hàm lượng chất xơ và phytosterol cao trong măng có thể giúp giảm chất béo và cholesterol trong máu. Chất xơ trong chế độ ăn được biết đến với nhiều lợi ích như hỗ trợ kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ béo phì, đồng thời có thể bảo vệ cơ thể trước bệnh mạch vành và các tác nhân gây ung thư.

Tuy vậy, nghiên cứu cũng chỉ ra những rủi ro đáng lưu ý nếu măng không được chế biến đúng cách. Một số loại măng chứa các hợp chất có thể giải phóng xyanua khi ăn sống, gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, măng còn có thể chứa chất ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hormone tuyến giáp, làm tăng nguy cơ bướu cổ - tình trạng sưng ở vùng trước cổ do tuyến giáp phì đại.

Các nhà nghiên cứu khẳng định những rủi ro này hoàn toàn có thể phòng tránh nếu măng được xử lý đúng cách, đặc biệt là luộc trước khi sử dụng.

Dù kết quả ban đầu rất hứa hẹn, nhóm nghiên cứu cho biết vẫn cần thêm các thử nghiệm chất lượng cao trên người. Trong tổng số 16 nghiên cứu được phân tích, chỉ có 4 nghiên cứu đáp ứng tiêu chí với sự tham gia của gần 5.000 người, vì vậy chưa đủ cơ sở để đưa ra khuyến nghị chắc chắn.