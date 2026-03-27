Đường huyết thấp (hạ đường huyết) có thể gây chóng mặt, run rẩy, đổ mồ hôi hoặc tim đập nhanh. Khi đó, việc bổ sung thực phẩm chứa carbohydrate (carb) hoặc có hàm lượng đường tự nhiên cao đưa đường huyết trở lại mức bình thường.

1. Chuối

Theo Food Data Centre, chuối là thực phẩm nguyên chất phù hợp khi đường huyết giảm nhờ chứa carbohydrate hấp thu nhanh. Một quả chuối trung bình cung cấp 25g carb, trong đó khoảng 18g là đường tự nhiên như glucose, fructose và sucrose.

Chuối chỉ chứa khoảng 2g chất xơ nên được tiêu hóa nhanh hơn so với các thực phẩm giàu chất xơ khác, giúp glucose nhanh chóng đi vào tế bào và mô. Nhờ đó, chuối hỗ trợ cải thiện đường huyết hiệu quả trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, đây còn là thực phẩm tiện lợi, dễ mang theo và sử dụng khi cần bổ sung năng lượng nhanh.

Dưa hấu chứa đường tự nhiên giúp tăng đường huyết. Ảnh: Ban Mai

2. Dưa hấu

Dưa hấu có hàm lượng nước cao và cung cấp lượng đường tự nhiên giúp tăng đường huyết. Khoảng 150g dưa hấu cung cấp 11,5g carb, trong đó khoảng 9,5g là glucose và fructose.

Loại quả này dễ tiêu hóa và có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn nếu xuất hiện các triệu chứng như nóng bức, đổ mồ hôi hoặc buồn nôn khi đường huyết giảm.

3. Dứa

Dứa là loại trái cây nhiệt đới có chỉ số đường huyết (GI) cao, tức là có khả năng làm tăng đường huyết nhanh. Với chỉ số GI khoảng 82 (trên thang từ 1 đến 100), dứa là lựa chọn phù hợp khi cần nâng nhanh mức glucose trong máu.

Khoảng 165g dứa tươi cắt miếng cung cấp 22g carb, trong đó có khoảng 16g đường tự nhiên và 2g chất xơ. Hàm lượng đường cao cùng khả năng tiêu hóa nhanh giúp dứa cải thiện tốt tình trạng hạ đường huyết.

4. Chà là

Chà là có vị ngọt tự nhiên, dẻo, với hương vị giống caramel. Đây là nguồn carbohydrate cô đặc, mỗi quả cung cấp khoảng 18g carb, trong đó khoảng 16g là đường tự nhiên, chủ yếu từ glucose và fructose.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ nhai và không cần bảo quản lạnh, chà là rất tiện mang theo bên người, để ở bàn làm việc hoặc trong xe. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với bơ hạt hoặc phô mai kem.

5. Nho

Nho chứa nhiều đường tự nhiên và được tiêu hóa nhanh, giúp nâng đường huyết hiệu quả khi bị hạ. Chỉ với khoảng 75g nho đã cung cấp khoảng 15g carb.

Dù là nho đỏ, tím hay xanh, đây đều là lựa chọn tiện lợi, dễ mang theo và sử dụng. Nho không cần chế biến, có thể ăn ngay, phù hợp trong những tình huống cần bổ sung đường nhanh.

Một số thực phẩm khác có thể làm tăng đường huyết nhanh nhờ chỉ số GI cao và ít chất xơ, chất béo, protein như: nước ép trái cây (cam, táo, bưởi), nước ngọt có đường, bánh mì trắng hoặc bánh quy, mật ong và trái cây sấy khô.

Các loại thực phẩm trên phù hợp khi cần nâng đường huyết nhanh nhưng giá trị dinh dưỡng thấp, bạn chỉ nên dùng trong trường hợp cần thiết, không nên dùng thường xuyên.