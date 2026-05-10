Nhiều người lầm tưởng rằng để cải thiện tài vận, phải nhờ đến những vật phẩm phong thủy đắt tiền hay những nghi thức cầu kỳ. Nhưng thực tế, chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ trong chính không gian sống quen thuộc, dòng chảy tài lộc đã có thể chuyển biến rõ rệt.

Dưới đây là 4 thay đổi đơn giản nhưng mang lại hiệu quả mạnh mẽ mà bất kỳ gia chủ nào cũng có thể áp dụng ngay hôm nay.

Dọn sạch cửa chính lấy ‘khí khẩu’ của ngôi nhà

Cửa chính là nơi đầu tiên đón nhận mọi luồng năng lượng từ bên ngoài vào nhà, được phong thủy gọi là "khí khẩu".

Những thay đổi nhỏ trong cách bài trí và giữ gìn không gian sống có thể mang đến chuyển biến lớn về tài lộc cho cả gia đình. Ảnh: Baidu

Một cánh cửa sạch sẽ, thông thoáng sẽ mở đường cho tài lộc vào. Ngược lại, cửa chính bám bụi, ố màu, bị cản trở bởi giày dép lộn xộn hay chậu cây héo úa sẽ chặn đứng dòng chảy thịnh vượng ngay từ bước đầu tiên.

Gia chủ nên thường xuyên lau chùi cửa chính sạch bóng, kiểm tra bản lề để cửa mở ra đón dễ dàng.

Khu vực trước cửa cần được giữ thoáng đãng, không chất đống đồ đạc, rác thải. Một tấm thảm chùi chân sạch sẽ, màu sắc tươi sáng đặt ngay trước cửa cũng là cách đơn giản để "chào đón" năng lượng tích cực mỗi ngày.

Sửa ngay những món đồ hỏng hóc trong nhà

Trong phong thủy, những món đồ bị hỏng hóc, chập chờn, không dùng được nữa chính là biểu tượng của năng lượng trì trệ và suy thoái.

Đó có thể là đồng hồ treo tường đứng kim, bóng đèn chập chờn nhấp nháy, vòi nước rỉ giọt liên tục hay chiếc ghế ọp ẹp lâu ngày không sửa. Tất cả đều âm thầm phát ra những tín hiệu tiêu cực, có thể kéo vận khí của cả gia đình.

Bóng đèn hỏng thì thay mới, vòi nước rò rỉ thì gọi thợ sửa ngay, những món đồ đã hư hỏng không thể khắc phục thì mạnh dạn loại bỏ.

Một ngôi nhà mà mọi thứ đều hoạt động trơn tru, đèn sáng đủ, nước chảy đều sẽ tạo ra cảm giác hanh thông, thuận lợi và đó chính là nền tảng để tài lộc vận hành không bị cản trở.

Đặt vị trí bàn thờ cho đúng

Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong nhà, là cầu nối tâm linh giữa gia chủ với tổ tiên. Việc bàn thờ được bài trí đúng cách không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cầu mong sự phù hộ về tài lộc, bình an.

Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng và tràn đầy sức sống chính là nền tảng vững chắc để thu hút vượng khí và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Một số nguyên tắc vàng cần nhớ khi kê bàn thờ: Bàn thờ phải có điểm tựa vững chắc phía sau, lý tưởng nhất là một bức tường kiên cố.

Tuyệt đối không kê bàn thờ quay lưng ra cửa chính, hoặc đối diện thẳng với nhà vệ sinh, phòng ngủ hay bếp nấu.

Không gian thờ tự cần được giữ yên tĩnh, sạch sẽ, tránh đặt dưới xà ngang hoặc ở những nơi ồn ào, qua lại nhiều.

Kích hoạt ‘Tài vị’ bằng cây xanh hoặc ánh sáng

Tài vị là góc tụ hội vượng khí, được ví như "két sắt vô hình" của cả gia đình. Đây thường là góc chéo đối diện với cửa chính, nằm sâu trong phòng khách.

Một khi đã xác định được vị trí này, gia chủ chỉ cần thực hiện một thay đổi nhỏ là đặt vào đó một chậu cây xanh tốt hoặc một chiếc đèn chiếu sáng ấm áp.

Cây kim tiền, kim ngân với lá xanh mướt, mọng nước là lựa chọn hàng đầu để kích hoạt Tài vị. Sức sống của cây sẽ liên tục nuôi dưỡng năng lượng tích cực, giúp tài lộc sinh sôi.

Nếu không gian Tài vị thiếu sáng, một chiếc đèn bàn hoặc đèn sàn với ánh sáng vàng ấm để thắp vài giờ mỗi ngày cũng đủ để "đánh thức" nguồn năng lượng tiềm ẩn. Điều quan trọng là phải giữ cho khu vực này luôn sạch sẽ, gọn gàng và tràn đầy sức sống.