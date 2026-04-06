Tối 5/4, chung kết Festival Piano Talent toàn quốc 2026 diễn ra tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khép lại hành trình tranh tài sôi nổi của hơn 2.000 thí sinh trên cả nước.

Trong không gian học thuật trang trọng, những tiết mục xuất sắc nhất được trình diễn trước Hội đồng Ban Giám khảo và đông đảo khán giả, mang đến một đêm nhạc giàu tính nghệ thuật.

Tại Gala công diễn và trao giải, BTC đã vinh danh các thí sinh đạt thành tích cao ở từng bảng thi và hạng mục. Tổng cộng 13 cúp được trao, ghi nhận những gương mặt nổi bật của mùa giải năm nay.

Đặc biệt, đêm chung kết ghi dấu ấn với phần trình diễn của 4 thí sinh khiếm thị gồm Nguyễn Vũ Duy Anh (Đắc Lắk), Nguyễn Danh Khoa (Hà Nội), Mai Nguyên Khang (Khánh Hòa) và Nguyễn Phan Tuấn Hùng (Khánh Hòa). Bằng nghị lực và niềm đam mê âm nhạc, các thí sinh đã chinh phục sân khấu và được trao danh hiệu Thí sinh truyền cảm hứng. Mỗi thí sinh đồng thời nhận học bổng trị giá 15 triệu đồng từ Quỹ học bổng khuyến học Sugi Ryotaro.

Thông qua hợp tác với cuộc thi PIARA International Piano Competition, những thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn vào đội tuyển Piano Talent Việt Nam, tham dự vòng Chung kết quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 7/2026.

Festival Piano Talent Toàn quốc 2026 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Bước sang mùa thứ 3, cuộc thi tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng chuyên môn, khẳng định vị thế là một trong những sân chơi âm nhạc học thuật uy tín dành cho các tài năng piano trẻ tại Việt Nam.

Phát biểu tại đêm Chung kết, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng BTC, Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam cho biết, qua 3 mùa tổ chức, festival không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật bền vững cho âm nhạc cổ điển tại Việt Nam, tạo môi trường chuyên nghiệp, nhân văn và có tính kết nối quốc tế.

Thí sinh Đào Phúc Long thể hiện tác phẩm "7 Charakterstücke, Op. 7: No. 5. Fuga" của nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn Bartholdy

Danh sách thí sinh đoạt cúp Miền Bắc Cúp D Tự do: Trần Anh Tùng

Cúp F Tự do: Nguyễn Anh Phong

Cúp G Classic: Đào Phúc Long

Cúp H Nghệ sĩ: Vũ Ánh Hằng Nga

Cúp B Classic: Trịnh Gia Hân

Cúp C Tự do: Nguyễn Nhật Minh

Cúp D Classic: Nguyễn Thạc Hoàng

Cúp E Classic: Lê Minh Hưng

Cúp E Tự do: Trần Vũ An Đông Miền Trung và miền Nam Cúp C Classic: Nguyễn Đức Trí

Cúp F Classic: Phạm Thị Mỹ Lan

Cúp Song tấu: Komasa Mao & Matsumori Haruna

Cúp B Tự do: Lê Minh Hiếu