Trong số các loài cây quen thuộc, tre được xem là biểu tượng đặc biệt, vừa thực dụng vừa giàu ý nghĩa tinh thần. Tuy nhiên, “tre mang lộc” chỉ đúng khi được trồng đúng vị trí và kiểm soát hợp lý.

Biểu tượng của sinh khí và sự bền bỉ

Từ lâu, tre đã đi vào đời sống người Việt và người Á Đông nói chung như hình ảnh của sức sống dẻo dai, vươn lên bền bỉ.

Tre mang ý nghĩa sinh khí và thịnh vượng trong quan niệm Á Đông nhưng cần được trồng đúng vị trí để tránh ảnh hưởng đến kết cấu và không gian sống. Ảnh: Baidu

Thân tre thẳng, chia đốt đều, xanh quanh năm, thường được gắn với quan niệm “tiến lên từng bậc”, biểu trưng cho sự phát triển ổn định và lâu dài.

Trong phong thủy, tre được xem là loài cây “có khí”, giúp tăng sinh khí cho khuôn viên nhà ở. Không gian có tre thường gợi cảm giác yên tĩnh, mát lành, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho người sống bên trong.

Bởi vậy, dân gian mới có câu: “Nhà có tre, đời không khổ”, vừa mang nghĩa vật chất, vừa hàm ý tinh thần.

Những vị trí trồng tre được coi là hợp phong thủy

Không phải vị trí nào trong khuôn viên nhà cũng phù hợp để trồng tre. Theo kinh nghiệm dân gian kết hợp với nguyên lý phong thủy hiện đại, tre phát huy tốt nhất giá trị khi được đặt đúng chỗ.

Thứ nhất, tre trồng phía sau nhà thường được ví như “bức bình phong xanh”. Với bộ rễ khỏe, tre giúp giữ đất, hạn chế xói mòn, nhất là ở những khu vực có nền đất yếu hoặc nhà gần đồi, dốc.

Về mặt phong thủy, phía sau nhà tượng trưng cho điểm tựa, sự vững vàng. Tre ở vị trí này mang ý nghĩa che chở, củng cố nền tảng gia đạo.

Thứ hai, hướng Đông gắn với ánh sáng ban mai và yếu tố sinh trưởng. Trồng tre ở khu vực này giúp đón nắng sớm, tạo sự lưu thông không khí, đồng thời mang hàm ý “khai mở sinh khí”. Không gian bên hông nhà có tre thường mát mẻ hơn, giúp giảm bức xạ nhiệt và tạo cảnh quan mềm mại.

Thứ ba, tre ưa ẩm, thích hợp trồng gần mương nước, ao nhỏ hoặc lối thoát nước trong sân vườn. Ngoài tác dụng giữ bờ đất, tre còn giúp khu vực này bớt trơ trọi, tăng tính tự nhiên cho cảnh quan. Trong phong thủy, “cây-nước” hài hòa tượng trưng cho dòng khí lưu chuyển ổn định, tốt cho môi trường sống.

Thứ tư, tre có thể trồng sát hàng rào để tạo lớp ngăn mềm, tăng riêng tư cho ngôi nhà. Tuy nhiên, cần tránh để tre che kín cổng chính hoặc chắn trước cửa ra vào- nơi được coi là “miệng khí” của ngôi nhà. Lối vào nên thông thoáng để đón ánh sáng và sinh khí.

Một số lưu ý

Dù được đánh giá cao về phong thủy và cảnh quan nhưng tre cũng là loài cây có những mặt hạn chế nếu trồng thiếu kiểm soát.

Với đặc tính rễ lan nhanh, tre phù hợp trồng ở sân vườn rộng hoặc khu vực có quy hoạch kiểm soát, thay vì sát móng nhà ở. Ảnh: Baidu

Trước hết, tre có tốc độ sinh trưởng nhanh, rễ lan mạnh. Nếu trồng quá gần móng nhà, nền sân hoặc tường bao, hệ rễ có thể gây nứt vỡ kết cấu theo thời gian. Với những ngôi nhà phố, diện tích nhỏ, đây là rủi ro cần đặc biệt lưu ý.

Thứ hai, tre mọc rậm dễ tạo cảm giác âm u, thiếu sáng nếu không được tỉa thường xuyên. Không gian sống quá rậm rạp không chỉ kém thẩm mỹ mà còn dễ tạo tâm lý nặng nề, ẩm thấp.

Ngoài ra, lá tre rụng nhiều, nếu không vệ sinh định kỳ có thể gây tắc rãnh nước, làm mất vệ sinh sân vườn. Một số khu vực rậm rạp còn có nguy cơ trở thành nơi trú ẩn của côn trùng.

Không phải mọi loại tre đều phù hợp trồng trong không gian sinh hoạt. Các giống tre lớn, phát triển mạnh như tre ngà, tre tàu, tre mỡ thường chỉ phù hợp với đất rộng, khu sinh thái hoặc ven đồi.

Với nhà ở, nên ưu tiên tre cảnh, tre thân nhỏ hoặc tre bụi gọn, như trúc quân tử, trúc cần câu, tre vàng sọc, tre nhật… Những loại này vừa giữ được dáng vẻ thanh nhã, vừa dễ kiểm soát chiều cao và rễ.

Để tre thực sự trở thành điểm cộng cho bất động sản và đời sống, gia chủ cần tính toán ngay từ khâu thiết kế: chọn vị trí cách móng nhà đủ xa, sử dụng biện pháp chặn rễ nếu cần, kiểm soát mật độ và tỉa cành định kỳ.

Quan trọng hơn, nên coi tre là một phần trong tổng thể cảnh quan, kết hợp hài hòa với lối đi, cây thấp tầng, mặt nước và khoảng trống đón sáng. Khi tre không lấn át mà bổ trợ cho không gian, giá trị thẩm mỹ và phong thủy mới được phát huy.

Theo Baidu