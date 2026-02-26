Mỗi dịp đầu năm hay ngày vía Thần Tài, nhiều gia đình và cửa hàng lại tất bật lau dọn bàn thờ, bày biện vàng mã, lễ vật. Thế nhưng ít ai biết, chỉ một chậu cây đặt đúng vị trí cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp “giữ khí, tụ tài”.

Tuy nhiên, không phải cây nào cũng phù hợp. Các chuyên gia phong thủy khuyên nên ưu tiên những loại cây có thân, lá tròn đầy, bản rộng, tượng trưng cho sự viên mãn và dòng tiền dồi dào.

Ngược lại, những cây có gai nhọn, lá sắc như xương rồng hay hổ thích mai được cho là tạo “sát khí”, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vận tài chính.

Dưới đây là 6 loại cây thường được khuyên đặt trước bàn thờ Thần Tài.

1. Trúc phú quý

Trúc phú quý là một trong những loại cây được ưa chuộng nhất nhờ hình dáng thanh thoát, lá xanh mướt và ý nghĩa cát tường. Ngay từ cái tên đã gợi lên sự giàu sang, sung túc.

Trúc phú quý được nhiều cửa hàng lựa chọn đặt trước ban Thần Tài với kỳ vọng giữ tài lộc bền vững.

Trong văn hóa Á Đông, tre trúc còn biểu tượng cho sự kiên cường, bền bỉ, “có đốt có đoạn”, hàm ý làm ăn bài bản, vững chắc.

Đặt một bình trúc phú quý trước ban Thần Tài được cho là giúp củng cố nền tảng tài chính, giữ tiền bạc không bị thất thoát.

2. Lan quân tử

Lan quân tử nổi bật với lá dày, xanh bóng và hoa màu cam đỏ, gam màu tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Loài hoa này mang ý nghĩa về sự chính trực, cao quý và thịnh vượng.

Lan quân tử lá xanh bóng, hoa đỏ cam, gam màu được xem là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

Giới kinh doanh tin rằng, lan quân tử được xem là biểu tượng của người làm ăn có đạo đức, uy tín. Đặt cây ở vị trí Thần Tài vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa gửi gắm thông điệp “kinh doanh chân chính ắt sinh tài”.

3. Kim tiền

Nhắc đến chiêu tài, không thể bỏ qua cây kim tiền bở tên gọi gắn với ý nghĩa chiêu tài. Tán lá xanh đậm, mọc thành chuỗi tròn như đồng xu xếp chồng, tượng trưng cho tiền bạc sinh sôi.

Cây kim tiền với tán lá tròn như đồng xu xếp lớp, mang ý nghĩa tiền bạc sinh sôi.

Điểm đặc biệt, hoa kim tiền có màu xanh, hình dáng như con thuyền, hàm ý “thuận buồm xuôi gió”dù hiếm khi nở trong điều kiện trồng trong nhà. Với nhiều cửa hàng, văn phòng, chậu kim tiền đặt trước bàn thờ Thần Tài được nhiều người tin rằng giúp thu hút tài lộc.

4. Phát tài

Phát tài là loại cây quen thuộc tại gia đình và doanh nghiệp. Lá xòe như hình đồng tiền, sức sống mạnh mẽ, dễ thích nghi với nhiều môi trường.

Cây phát tài phổ biến tại văn phòng, doanh nghiệp nhờ thông điệp "làm ăn hanh thông".

Theo quan niệm dân gian, nếu cây phát tài ra hoa, đó là dấu hiệu báo tin vui bất ngờ về tiền bạc. Chính vì vậy, đây là lựa chọn phổ biến khi bài trí khu vực thờ Thần Tài, với mong muốn công việc hanh thông, lợi nhuận tăng trưởng.

5. Trường sinh

Trường sinh, hay còn gọi là hoa sống đời, có sức sống bền bỉ, hoa nở rực rỡ và kéo dài. Cái tên gợi nhắc đến sự trường tồn, khỏe mạnh, bền vững.

Hoa trường sinh nở rực rỡ, tượng trưng cho sự bền vững và tăng trưởng dài hạn.

Trong kinh doanh, sự “trường sinh” không chỉ là sức khỏe mà còn là dòng tiền ổn định, doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Vì thế, nhiều người tin rằng đặt một chậu trường sinh gần ban Thần Tài sẽ giúp việc làm ăn duy trì nhịp tăng trưởng đều đặn.

6. Thường xuân

Thường xuân là loại cây bốn mùa xanh tốt, tượng trưng cho sinh khí dồi dào, quan hệ bền chặt và sự gắn bó lâu dài.

Thường xuân xanh tốt quanh năm, được tin là giúp duy trì dòng chảy tài khí trong không gian kinh doanh.

Ngoài ý nghĩa về tình bạn và hôn nhân, thường xuân còn đại diện cho nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong không gian sống.

Đặt thường xuân trước bàn thờ Thần Tài được cho là giúp duy trì “dòng chảy” tài lộc liên tục, tránh tình trạng tiền vào rồi lại ra nhanh chóng.

Bên cạnh việc chọn đúng cây, gia chủ cần lưu ý không đặt các loại cây có gai sắc nhọn trước ban Thần Tài. Xương rồng, hổ thiệt mai (lưỡi hổ)... dù dễ chăm sóc nhưng theo quan niệm phong thủy lại mang tính xung khắc, có thể làm phân tán tài khí.

Ngoài ra, vị trí bàn thờ Thần Tài phải luôn sạch sẽ, thoáng đãng. Cây héo úa, úng nước hay rụng lá nhiều được xem là dấu hiệu năng lượng suy giảm. Vì vậy, nếu đã chọn cây phong thủy, cần chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa gọn gàng, thay chậu khi cần thiết.

Theo Baidu